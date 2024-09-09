Суд оштрафовал руководителя отдела «Кинопоиска» на 800 000 рублей
Суд оштрафовал руководителя отдела онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского на 800 000 руб. за пропаганду педофилии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов в Telegram-канале.
«Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района г. Москвы признал должностное лицо – руководителя отдела в отделе «Кинопоиск» Дунаевского Александра Яковлевича виновным», – сказано в сообщении.
Дунаевский признан виновным по ч. 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии).
6 июня Таганский суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1,5 млн руб. по делу об ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским в России). Сервис признали виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).
В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.