Kion расторг договор с генпродюсером Мишиным

В конце декабря 2023 г. продюсера заметили на вечеринке в формате almost naked («почти голый»), организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие со знаменитостями вызвало негативную реакцию общественников и ряда представителей власти. Тогда МТС, которой принадлежит Kion, исключила телеведущую из числа своих амбассадоров. В компании заверили, что не имеют отношения к организации вечеринки. Источники ТАСС сообщали, что обыск 21 ноября не связан с этим обстоятельством.