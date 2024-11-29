Kion расторг договор с генпродюсером Мишиным
Kion расторг договор с генеральным продюсером Игорем Мишиным в связи с его личными обстоятельствами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.
Расторжение договора подтвердил и сам Мишин в Facebook
21 ноября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что силовики провели обыск в загородном доме продюсера Мишина в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры».
Мишин является основателем телекомпании «Четвертый канал», в разные годы работал генеральным директором телеканала ТНТ и кинокомпании «Амедиа». В Kion занимал пост гендиректора с 2021 г., а с 1 января 2023 г. стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра. Является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, а также премии «ТЭФИ Регион – 2002».
В конце декабря 2023 г. продюсера заметили на вечеринке в формате almost naked («почти голый»), организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие со знаменитостями вызвало негативную реакцию общественников и ряда представителей власти. Тогда МТС, которой принадлежит Kion, исключила телеведущую из числа своих амбассадоров. В компании заверили, что не имеют отношения к организации вечеринки. Источники ТАСС сообщали, что обыск 21 ноября не связан с этим обстоятельством.