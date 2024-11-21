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СМИ: в подмосковном доме продюсера Kion Игоря Мишина прошел обыск

Ведомости

Силовики провели обыск в загородном доме генерального продюсера онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры», пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Факт обысков подтверждаю», – сказал собеседник агентства.

В СМИ Мишина называли одним из участников «почти голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам собеседника ТАСС, прошедший обыск не связан с этим обстоятельством.

«РИА Новости» со ссылкой на источник также пишет, что в доме продюсера нашли некий сверток, его содержимое отправили на экспертизу. По данным агентства, обыск у Мишина якобы прошел по делу о связях с украинскими террористами.

Игорь Мишин является основателем телекомпании «Четвертый канал», в разные годы работал генеральным директором телеканала «ТНТ» и кинокомпании «Амедиа». В Kion занимал пост гендиректора с 2021 г., а с 1 января 2023 г. стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра. Является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, а также премии «ТЭФИ-Регион – 2002».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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