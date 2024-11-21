СМИ: в подмосковном доме продюсера Kion Игоря Мишина прошел обыск
Силовики провели обыск в загородном доме генерального продюсера онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры», пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Факт обысков подтверждаю», – сказал собеседник агентства.
В СМИ Мишина называли одним из участников «почти голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам собеседника ТАСС, прошедший обыск не связан с этим обстоятельством.
«РИА Новости» со ссылкой на источник также пишет, что в доме продюсера нашли некий сверток, его содержимое отправили на экспертизу. По данным агентства, обыск у Мишина якобы прошел по делу о связях с украинскими террористами.
Игорь Мишин является основателем телекомпании «Четвертый канал», в разные годы работал генеральным директором телеканала «ТНТ» и кинокомпании «Амедиа». В Kion занимал пост гендиректора с 2021 г., а с 1 января 2023 г. стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра. Является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, а также премии «ТЭФИ-Регион – 2002».