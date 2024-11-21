СМИ: в подмосковном доме продюсера Kion Игоря Мишина прошел обыск

Игорь Мишин является основателем телекомпании «Четвертый канал», в разные годы работал генеральным директором телеканала «ТНТ» и кинокомпании «Амедиа». В Kion занимал пост гендиректора с 2021 г., а с 1 января 2023 г. стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра. Является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, а также премии «ТЭФИ-Регион – 2002».