В лонг-лист премии «Ника» вошли около 70 фильмов
Российская Академия кинематографических искусств начала работу по определению номинантов Национальной кинематографической премии «Ника» за 2024 г., лонг-лист номинантов опубликован на сайте премии.
Голосование будет проходить по традиции в два тура. На сайте премии в номинации «Лучший фильм» можно отметить не более пяти претендентов, в номинациях по профессиям – не более трех.
В лонг-лист премии в номинации «Лучший игровой фильм» вошли 67 картин. Среди них такие фильмы, как «Мастер и Маргарита» (реж. Михаил Локшин), «Позывной «Пассажир» (реж. Илья Казанков), «Смотри на меня» (реж. Владимир Грамматиков), «Сто лет тому вперед» (реж. Александр Андрющенко), «Холоп 2» (реж. Клим Шипенко) и др.
«Ника» – национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения золотой статуэтки древнегреческой богини Ники состоялась в 1988 г. Основатель и художественный руководитель премии - Юлий Гусман.
В 2024 г. в номинации «Лучший игровой фильм» победила драма «Праведник», в номинации «Лучший режиссер» одержал победу режиссер этой картины Сергей Урсуляк, фильм также взял статуэтку в номинации «Лучшая операторская работа».