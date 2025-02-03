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В лонг-лист премии «Ника» вошли около 70 фильмов

Ведомости

Российская Академия кинематографических искусств начала работу по определению номинантов Национальной кинематографической премии «Ника» за 2024 г., лонг-лист номинантов опубликован на сайте премии.

Голосование будет проходить по традиции в два тура. На сайте премии в номинации «Лучший фильм» можно отметить не более пяти претендентов, в номинациях по профессиям – не более трех.

В лонг-лист премии в номинации «Лучший игровой фильм» вошли 67 картин. Среди них такие фильмы, как «Мастер и Маргарита» (реж. Михаил Локшин), «Позывной «Пассажир» (реж. Илья Казанков), «Смотри на меня» (реж. Владимир Грамматиков), «Сто лет тому вперед» (реж. Александр Андрющенко), «Холоп 2» (реж. Клим Шипенко) и др.

«Ника» – национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения золотой статуэтки древнегреческой богини Ники состоялась в 1988 г. Основатель и художественный руководитель премии - Юлий Гусман.

В 2024 г. в номинации «Лучший игровой фильм» победила драма «Праведник», в номинации «Лучший режиссер» одержал победу режиссер этой картины Сергей Урсуляк, фильм также взял статуэтку в номинации «Лучшая операторская работа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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