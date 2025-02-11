На участие в конкурсе «Интервидение» подали заявки более 20 стран

Создать аналог «Евровидения» предложили министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в ноябре 2023 г. Эрнст заявлял, что в этом конкурсе «не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна». Россия была отстранена от участия в песенном конкурсе «Евровидение» Европейским вещательным союзом (EBU) в феврале 2022 г. после начала боевых действий на Украине. В своем решении союз выразил обеспокоенность, что участие артистов из РФ приведет к дискредитации конкурса.