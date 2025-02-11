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На участие в конкурсе «Интервидение» подали заявки более 20 стран

Ведомости

В конкурсе «Интервидение» примут участие более 20 стран, сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Конкурс "Интервидение" будет проходить в сентябре 2025 г. в Москве. <...> В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По версии Швыдкого, если в конкурсе участвуют Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, – то «очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу». Он при этом добавил, что «не назвал кубинцев, не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока».

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. международного музыкального конкурса «Интервидение», он должен состояться в Москве и Московской области. Согласно указу, целью конкурса является «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Создать аналог «Евровидения» предложили министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в ноябре 2023 г. Эрнст заявлял, что в этом конкурсе «не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна». Россия была отстранена от участия в песенном конкурсе «Евровидение» Европейским вещательным союзом (EBU) в феврале 2022 г. после начала боевых действий на Украине. В своем решении союз выразил обеспокоенность, что участие артистов из РФ приведет к дискредитации конкурса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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