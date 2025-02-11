На участие в конкурсе «Интервидение» подали заявки более 20 стран
В конкурсе «Интервидение» примут участие более 20 стран, сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Конкурс "Интервидение" будет проходить в сентябре 2025 г. в Москве. <...> В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По версии Швыдкого, если в конкурсе участвуют Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, – то «очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу». Он при этом добавил, что «не назвал кубинцев, не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока».
3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. международного музыкального конкурса «Интервидение», он должен состояться в Москве и Московской области. Согласно указу, целью конкурса является «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
Создать аналог «Евровидения» предложили министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в ноябре 2023 г. Эрнст заявлял, что в этом конкурсе «не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна». Россия была отстранена от участия в песенном конкурсе «Евровидение» Европейским вещательным союзом (EBU) в феврале 2022 г. после начала боевых действий на Украине. В своем решении союз выразил обеспокоенность, что участие артистов из РФ приведет к дискредитации конкурса.