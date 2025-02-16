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Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»

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Российский актер Юрий (Юра) Борисов не стал обладателем премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), он претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Список победителей в различных номинациях опубликован на сайте журнала Variety.

Победителем в данной категории в итоге стал американский актер Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль». В списке номинантов также фигурируют Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»).

Вместе с тем фильм «Анора» победил в категории «Лучший кастинг». Также фильм все еще имеет шансы получить главную премию академии, если он будет признан лучшим. Кроме того, еще не объявлен победитель в категории «Лучшая главная актриса», где среди претендентов фигурирует Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в киноленте.

«Анора» режиссера Шона Бэйкера рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха. Мировая премьера состоялась 21 мая 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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