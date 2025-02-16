Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»

Вместе с тем фильм «Анора» победил в категории «Лучший кастинг». Также фильм все еще имеет шансы получить главную премию академии, если он будет признан лучшим. Кроме того, еще не объявлен победитель в категории «Лучшая главная актриса», где среди претендентов фигурирует Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в киноленте.