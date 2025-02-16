Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»
Российский актер Юрий (Юра) Борисов не стал обладателем премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), он претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Список победителей в различных номинациях опубликован на сайте журнала Variety.
Победителем в данной категории в итоге стал американский актер Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль». В списке номинантов также фигурируют Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»).
Вместе с тем фильм «Анора» победил в категории «Лучший кастинг». Также фильм все еще имеет шансы получить главную премию академии, если он будет признан лучшим. Кроме того, еще не объявлен победитель в категории «Лучшая главная актриса», где среди претендентов фигурирует Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в киноленте.
«Анора» режиссера Шона Бэйкера рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха. Мировая премьера состоялась 21 мая 2024 г.