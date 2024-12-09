Фильм «Анора» номинирован на пять номинаций премии «Золотой глобус»Главную и второстепенную роли исполнили российские актеры Эйдельштейн и Борисов
Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном номинировали на пять номинаций «Золотого глобуса», следует из информации на сайте премии.
Картина номинирована на награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» (Шон Бейкер), «Лучшая женская роль первого плана» (Майки Мэдисон), а также «Лучшая мужская роль второго плана» (Юра Борисов).
«Анора» рассказывает о бруклинской стриптизерше по имени Анора (Майки Мэдисон), в которую влюбляется сын российского олигарха Ваня (Марк Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. Фильм вышел в российский прокат 17 октября.
Мировая премьера состоялась 21 мая этого года на Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». 13 августа фильм «Анора» вошел в пятерку потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм по прогнозу портала Gold Derby.
Среди прочих претендентов на «Оскар», согласно прогнозу, – фильм режиссера Грега Куидара «Синг-Синг», фантастическая сага Дени Вильнева «Дюна: часть вторая», фильм «Блиц» Стива Маккуина, триллер «Конклав» Эдварда Бергера. «Анора» находится на пятом месте среди претендентов.