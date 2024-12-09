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Фильм «Анора» номинирован на пять номинаций премии «Золотой глобус»

Главную и второстепенную роли исполнили российские актеры Эйдельштейн и Борисов
Ведомости

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном номинировали на пять номинаций «Золотого глобуса», следует из информации на сайте премии.

Картина номинирована на награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» (Шон Бейкер), «Лучшая женская роль первого плана» (Майки Мэдисон), а также «Лучшая мужская роль второго плана» (Юра Борисов).

«Анора» рассказывает о бруклинской стриптизерше по имени Анора (Майки Мэдисон), в которую влюбляется сын российского олигарха Ваня (Марк Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. Фильм вышел в российский прокат 17 октября.

Мировая премьера состоялась 21 мая этого года на Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». 13 августа фильм «Анора» вошел в пятерку потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм по прогнозу портала Gold Derby.

Среди прочих претендентов на «Оскар», согласно прогнозу, – фильм режиссера Грега Куидара «Синг-Синг», фантастическая сага Дени Вильнева «Дюна: часть вторая», фильм «Блиц» Стива Маккуина, триллер «Конклав» Эдварда Бергера. «Анора» находится на пятом месте среди претендентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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