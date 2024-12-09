Фильм «Анора» номинирован на пять номинаций премии «Золотой глобус»

«Анора» рассказывает о бруклинской стриптизерше по имени Анора (Майки Мэдисон), в которую влюбляется сын российского олигарха Ваня (Марк Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. Фильм вышел в российский прокат 17 октября.