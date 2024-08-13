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«Анора» вошла в топ-5 потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм

Ведомости

Фильм-победитель Канн «Анора» режиссера Шона Бейкера с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном вошел в пятерку потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм по прогнозу портала Gold Derby. На это обратило внимание индустриальное издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Главным претендентом на победу с большим отрывом по количеству голосов от экспертов, редакторов и зрителей является фильм режиссера Грега Куидара «Синг-Синг». Кинокартина показывает историю тюремного театра американской тюрьмы Синг-Синг, который должен помочь в реабилитации осужденных.

На втором месте в прогнозе Gold Derby – фантастическая сага Дени Вильнева «Дюна: часть вторая», снятая по мотивам романа Фрэнка Герберта. На третьем месте фильм «Блиц» Стива Маккуина с актрисой с Сиршей Ронан. Действие в нем происходит в Великобритании во время Второй мировой войны. «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на сторонних аналитиков пишет, что мировая премьера этой кинокартины состоится в октябре на Лондонском кинофестивале (BFI), а в прошлом ни один из потенциальных номинантов на главный «Оскар» не дебютировал на этом смотре.

На четвертой позиции – триллер «Конклав» Эдварда Бергера. Его премьера в США запланирована на 1 ноября. Сюжет фильма посвящен политическим интригам в Ватикане.

Замыкает пятерку драмеди «Анора». Фильм рассказывает о бруклинской стриптизерше по имени Анора (Майки Мэдисон), в которую влюбляется сын российского олигарха Ваня (Марк Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. В российский прокат кинокартина выйдет 17 октября, рассказала «Ведомостям» Надежда Мотина, соучредитель компании Arna Media, которая приобрела права на показ фильма в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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