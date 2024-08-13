«Анора» вошла в топ-5 потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм
Фильм-победитель Канн «Анора» режиссера Шона Бейкера с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном вошел в пятерку потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм по прогнозу портала Gold Derby. На это обратило внимание индустриальное издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Главным претендентом на победу с большим отрывом по количеству голосов от экспертов, редакторов и зрителей является фильм режиссера Грега Куидара «Синг-Синг». Кинокартина показывает историю тюремного театра американской тюрьмы Синг-Синг, который должен помочь в реабилитации осужденных.
На втором месте в прогнозе Gold Derby – фантастическая сага Дени Вильнева «Дюна: часть вторая», снятая по мотивам романа Фрэнка Герберта. На третьем месте фильм «Блиц» Стива Маккуина с актрисой с Сиршей Ронан. Действие в нем происходит в Великобритании во время Второй мировой войны. «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на сторонних аналитиков пишет, что мировая премьера этой кинокартины состоится в октябре на Лондонском кинофестивале (BFI), а в прошлом ни один из потенциальных номинантов на главный «Оскар» не дебютировал на этом смотре.
На четвертой позиции – триллер «Конклав» Эдварда Бергера. Его премьера в США запланирована на 1 ноября. Сюжет фильма посвящен политическим интригам в Ватикане.
Замыкает пятерку драмеди «Анора». Фильм рассказывает о бруклинской стриптизерше по имени Анора (Майки Мэдисон), в которую влюбляется сын российского олигарха Ваня (Марк Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. В российский прокат кинокартина выйдет 17 октября, рассказала «Ведомостям» Надежда Мотина, соучредитель компании Arna Media, которая приобрела права на показ фильма в России.