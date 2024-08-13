«Анора» вошла в топ-5 потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм

На втором месте в прогнозе Gold Derby – фантастическая сага Дени Вильнева «Дюна: часть вторая», снятая по мотивам романа Фрэнка Герберта. На третьем месте фильм «Блиц» Стива Маккуина с актрисой с Сиршей Ронан. Действие в нем происходит в Великобритании во время Второй мировой войны. «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на сторонних аналитиков пишет, что мировая премьера этой кинокартины состоится в октябре на Лондонском кинофестивале (BFI), а в прошлом ни один из потенциальных номинантов на главный «Оскар» не дебютировал на этом смотре.