«Мадам Клико»: вино, романтика и капитализм

В 1798 г. Барба-Николь Понсарден (Хейли Беннетт – «Сирано», «Великолепная семерка») вышла замуж за молодого винодела Франсуа Клико (Том Стерридж – «Рок-волна», «Песочный человек»), а спустя шесть лет он умер. Полагая, что женщина не сможет управлять семейным бизнесом, отец покойного мужа (Бен Майлз – «V – значит вендетта», «Черное зеркало») поначалу хотел продать виноградник. Но 27-летняя вдова Клико уговорила свекра доверить дело ей, и через несколько лет ее шампанское стало самым известным в мире.