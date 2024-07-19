«Мадам Клико»: вино, романтика и капитализм

«Мадам Клико»: вино, романтика и капитализмВ прокат вышла картина о создательнице легендарного шампанского
В прокат вышла картина о создательнице легендарного шампанского. Режиссер Томас К. Неппер уходит от шаблонов биографического фильма и превращает свое кино в поэтическое высказывание, где бизнес и любовь отражаются друг в друге, смешиваясь до состояния почти полной неразличимости
В 1798 г. Барба-Николь Понсарден (Хейли Беннетт – «Сирано», «Великолепная семерка») вышла замуж за молодого винодела Франсуа Клико (Том Стерридж – «Рок-волна», «Песочный человек»), а спустя шесть лет он умер. Полагая, что женщина не сможет управлять семейным бизнесом, отец покойного мужа (Бен Майлз – «V – значит вендетта», «Черное зеркало») поначалу хотел продать виноградник. Но 27-летняя вдова Клико уговорила свекра доверить дело ей, и через несколько лет ее шампанское стало самым известным в мире.