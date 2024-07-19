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«Мадам Клико»: вино, романтика и капитализм

В прокат вышла картина о создательнице легендарного шампанского
Роман Черкасов , критик

В прокат вышла картина о создательнице легендарного шампанского. Режиссер Томас К. Неппер уходит от шаблонов биографического фильма и превращает свое кино в поэтическое высказывание, где бизнес и любовь отражаются друг в друге, смешиваясь до состояния почти полной неразличимости

В 1798 г. Барба-Николь Понсарден (Хейли Беннетт – «Сирано», «Великолепная семерка») вышла замуж за молодого винодела Франсуа Клико (Том Стерридж – «Рок-волна», «Песочный человек»), а спустя шесть лет он умер. Полагая, что женщина не сможет управлять семейным бизнесом, отец покойного мужа (Бен Майлз – «V – значит вендетта», «Черное зеркало») поначалу хотел продать виноградник. Но 27-летняя вдова Клико уговорила свекра доверить дело ей, и через несколько лет ее шампанское стало самым известным в мире.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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