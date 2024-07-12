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Победившая в Каннах «Анора» выйдет в России в октябре

Кинолента с популярными в России актерами может заинтересовать широкую аудиторию, считают эксперты
Николай Корнацкий
Мария Истомина
REUTERS / Sarah Meyssonnier

Фильм-победитель Канн «Анора» с Юрием Борисовым, Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон в главных ролях выйдет в российский прокат 17 октября, рассказала «Ведомостям» Надежда Мотина, соучредитель компании Arna Media, которая приобрела права на показ фильма в России.

Драмеди режиссера Шона Бейкера рассказывает о бруклинской эскортнице по имени Анора (Майки Мэдисон), в которую влюбляется сын российского олигарха Ваня (Марк Эйдельштейн). Также одну из заметных ролей в картине исполнил Юрий Борисов – он сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. Картина получила положительную оценку мировой прессы. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» достигает 98%, что означает почти единодушное одобрение критики.

«Анора» в России выйдет почти одновременно с премьерой в США, запланированной на 18 октября (в Штатах традиционно премьерный день – это не четверг, как в России, а пятница). Прокатчиком кинокартины практически во всем мире (кроме Северной Америки, Франции, Израиля и Новой Зеландии, Австралии) является Universal. Как и другие голливудские мейджоры, этот дистрибьютор перестал выпускать свои новинки в России после февраля 2022 г.

Непосредственно российским дистрибьютором «Аноры» выступит партнер Arna Media – «Атмосфера кино». Эта кинопрокатная компания основана в сентябре 2022 г. экс-руководителями российского офиса Universal Pictures и топ-менеджерами кинокомпании «Марс медиа». До 2022 г. российский офис этого американского мейджора выпускал в России фильмы как самой Universal, так и Warner Bros. Руководит «Атмосферой кино» экс-гендиректор Universal в России Вадим Иванов. 

«Анору» безусловно можно назвать очень ожидаемым в России релизом, отмечает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. В частности, в рейтинге ожиданий портала «Кинопоиск» (суммирует, сколько пользователей добавили тот или иной проект в папку «Буду смотреть») картина занимает третье место, уступая только новым частям больших голливудских франшиз – «Дэдпул и Росомаха» и третьему «Аватару».

Высокая позиция в рейтинге достигается, как правило, благодаря активности киноманской аудитории и далеко не всегда конвертируется в большой бокс-офис, уверен эксперт. Самый оптимистичный ориентир для «Аноры», по мнению Острого – результат победителя Канн-2022 «Треугольник печали». Эта кинолента заработала в России 83 млн руб. (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино). Более реалистичным он считает сценарий, что итоговый бокс-офис фильма Бейкера будет в районе «Анатомии падения» (триумфатор Канн-2023 собрал 31 млн руб.) или «Идеальных дней» – призер Канн-2023 финишировал с кассой в почти 25 млн руб.

В свою очередь главный редактор портала Кино-театр.ру, продюсер Жан Просянов предположил, чтобы сборы «Аноры» могут превысить 100 млн руб. благодаря уникальному сочетанию вводных – победитель Канн с популярными в России актерами. Тот факт, что прокатом проекта будет заниматься «Атмосфера кино», а не один из дистрибьюторов, которые обычно работают с авторским, фестивальным кино, свидетельствует о высоких ожиданиях от релиза, полагает он: «Видимо, фильм постараются достать из «гетто» арт-мейнстрима и будут прокатывать как одну из ключевых премьер сезона».

Среди других релизов, которые Arna Media приобрела для показа в России, Мотина назвала боевик «Сахарные бандиты» с Уиллом Смитом (актер также выступил продюсером), а также мультфильмы «Астерикс: Королевство Нубия» и «Зверокрекеры 2». Они выйдут в ближайшие месяцы, а ближе к Новому году, по ее словам, запланирован релиз эротического триллера «Малышка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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