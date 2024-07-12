Победившая в Каннах «Анора» выйдет в России в октябре

«Анора» в России выйдет почти одновременно с премьерой в США, запланированной на 18 октября (в Штатах традиционно премьерный день – это не четверг, как в России, а пятница). Прокатчиком кинокартины практически во всем мире (кроме Северной Америки, Франции, Израиля и Новой Зеландии, Австралии) является Universal. Как и другие голливудские мейджоры, этот дистрибьютор перестал выпускать свои новинки в России после февраля 2022 г.