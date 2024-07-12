«Медовый месяц в «Кукольном доме»: будет больно

Шерешевский сегодня один из главных театральных режиссеров страны. Раньше он много ставил в Санкт-Петербурге и провинции, регулярно был отмечен номинациями на «Золотую маску», но начиная с этого сезона уверенно заявил о себе в столице. Одна за другой вышли громкие премьеры в МТЮЗе («Мария Стюарт» и «Ромео и Джульетта»), МХТ им. А. П. Чехова («Маскарад с закрытыми глазами»), Театре наций («Борис Годунов»). Несмотря на то что используемые Шерешевским приемы не новы и несколько навязчиво повторяют приемы раннего Константина Богомолова, они срабатывают. Зритель радуется тому, как ловко скучная классика становится похожей на сегодняшний день, как близко видно актеров (огромные экраны с крупными планами – одна из примет режиссерского почерка) и как остроумно звучат с театральной сцены шансон и поп-музыка.