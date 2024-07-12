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«Медовый месяц в «Кукольном доме»: будет больно

Петр Шерешевский осовременил Ибсена до неузнаваемости
Наталья Витвицкая , критик

Премьера «Медового месяца в «Кукольном доме» – первая работа Петра Шерешевского в статусе главного режиссера Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Ставка сделана на перенос места действия в современность и переосмысление классики – пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом». Даже если вы отрицательно относитесь к радикальной режиссуре, пропускать этот спектакль все же не стоит.

Шерешевский сегодня один из главных театральных режиссеров страны. Раньше он много ставил в Санкт-Петербурге и провинции, регулярно был отмечен номинациями на «Золотую маску», но начиная с этого сезона уверенно заявил о себе в столице. Одна за другой вышли громкие премьеры в МТЮЗе («Мария Стюарт» и «Ромео и Джульетта»), МХТ им. А. П. Чехова («Маскарад с закрытыми глазами»), Театре наций («Борис Годунов»). Несмотря на то что используемые Шерешевским приемы не новы и несколько навязчиво повторяют приемы раннего Константина Богомолова, они срабатывают. Зритель радуется тому, как ловко скучная классика становится похожей на сегодняшний день, как близко видно актеров (огромные экраны с крупными планами – одна из примет режиссерского почерка) и как остроумно звучат с театральной сцены шансон и поп-музыка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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