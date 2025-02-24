Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США
Российский актер Юрий (Юра) Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США за роль в фильме «Анора». Об этом пишет журнал Variety.
Борисов претендовал на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Приз в этой категории достался американскому актеру Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». В списке номинантов также отмечены Джонатан Бейли («Злая»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный») и Джереми Стронг («Ученик»).
«Анора» также не стала лучшей в номинации «Лучшая игра актерского состава» – премия досталась «Конклаву».
16 февраля «Ведомости» писали, что Борисов не стал обладателем премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), где претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Победу в этой категории также забрал Калкин с фильмом «Настоящая боль». В списке номинантов также фигурировали Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»).
Мировая премьера фильма Шона Бэйкера «Анора» состоялась 21 мая 2024 г. Кино рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха.