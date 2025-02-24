Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США

16 февраля «Ведомости» писали, что Борисов не стал обладателем премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), где претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Победу в этой категории также забрал Калкин с фильмом «Настоящая боль». В списке номинантов также фигурировали Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»).