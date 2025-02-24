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Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США

Ведомости

Российский актер Юрий (Юра) Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США за роль в фильме «Анора». Об этом пишет журнал Variety.

Борисов претендовал на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Приз в этой категории достался американскому актеру Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». В списке номинантов также отмечены Джонатан Бейли («Злая»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный») и Джереми Стронг («Ученик»).

«Анора» также не стала лучшей в номинации «Лучшая игра актерского состава» – премия досталась «Конклаву».

16 февраля «Ведомости» писали, что Борисов не стал обладателем премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), где претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Победу в этой категории также забрал Калкин с фильмом «Настоящая боль». В списке номинантов также фигурировали Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»).

Мировая премьера фильма Шона Бэйкера «Анора» состоялась 21 мая 2024 г. Кино рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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