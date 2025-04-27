Глава UFC подтвердил переговоры о возвращении турниров в Россию
Ultimate Fighting Championship (UFC, Абсолютный бойцовский чемпионат) обсуждает возвращение турниров в Россию. Об этом заявил президент спортивной организации Дана Уайт на пресс-конференции.
«Российские бойцы все еще дерутся в UFC, несмотря на все, что происходит. Так что мой ответ – да. Мы глобальный бизнес. Мы будем вести бизнес, как это делали всегда», – сказал он (цитата по RT).
Всего в России прошли три турнира UFC в период с 2018 по 2019 гг. Два соревнования состоялись в Москве, одно – в Санкт-Петербурге.
Уайт уже заявлял, что UFC может вернуться к организации спортивных мероприятий в России. Это может произойти по итогам переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
13 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев объявил о работе по возвращению турниров UFC в РФ. «Ведомости» отмечали, что РФПИ является партнером UFC Россия и с 2018 г. развивает индустрию смешанных боевых искусств в РФ.