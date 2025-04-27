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Глава UFC подтвердил переговоры о возвращении турниров в Россию

Ведомости

Ultimate Fighting Championship (UFC, Абсолютный бойцовский чемпионат) обсуждает возвращение турниров в Россию. Об этом заявил президент спортивной организации Дана Уайт на пресс-конференции.

«Российские бойцы все еще дерутся в UFC, несмотря на все, что происходит. Так что мой ответ – да. Мы глобальный бизнес. Мы будем вести бизнес, как это делали всегда», – сказал он (цитата по RT).

Всего в России прошли три турнира UFC в период с 2018 по 2019 гг. Два соревнования состоялись в Москве, одно – в Санкт-Петербурге.

Уайт уже заявлял, что UFC может вернуться к организации спортивных мероприятий в России. Это может произойти по итогам переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

13 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев объявил о работе по возвращению турниров UFC в РФ. «Ведомости» отмечали, что РФПИ является партнером UFC Россия и с 2018 г. развивает индустрию смешанных боевых искусств в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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