Умер издатель Игорь Захаров
Основатель издательства «Захаров» Игорь Захаров умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте компании.
Захаров в последние годы мало участвовал в «каждодневной жизни» издательства, отметили в представительстве: «Скорее, наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады».
Как отметили в издательстве, у каждого из сотрудников были «свои истории про общение с Захаровым» и они будут «эти истории вспоминать и рассказывать».
«Потом. Когда осознаем, что произошло в субботу 26 апреля 2025 г. Издателя, основателя издательства "Захаров" Игоря Валентиновича Захарова не стало», – добавили там.
Захаров родился 7 сентября 1948 г. Основал одноименное издательство 1 марта 1998 г. Тогда же начал публикацию работ цикла детективов про Эраста Фандорина писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в РФ иноагентом). Помимо Акунина в издательстве публикуются работы Фридриха Горенштейна, Алексея Федярова, Михаила Бару и др.
Основной серией издательства «Захаров» является «Биографии и мемуары». Согласно информации на сайте, в ней вышло свыше 300 книг. Представлены и детские книги за авторством Анни Марии Гертруды Шмидт, Алин Де Петиньи и Нанси Дельво.