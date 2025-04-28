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Умер издатель Игорь Захаров

Ведомости

Основатель издательства «Захаров» Игорь Захаров умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

Захаров в последние годы мало участвовал в «каждодневной жизни» издательства, отметили в представительстве: «Скорее, наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады».

Как отметили в издательстве, у каждого из сотрудников были «свои истории про общение с Захаровым» и они будут «эти истории вспоминать и рассказывать».

«Потом. Когда осознаем, что произошло в субботу 26 апреля 2025 г. Издателя, основателя издательства "Захаров" Игоря Валентиновича Захарова не стало», – добавили там.

Захаров родился 7 сентября 1948 г. Основал одноименное издательство 1 марта 1998 г. Тогда же начал публикацию работ цикла детективов про Эраста Фандорина писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в РФ иноагентом). Помимо Акунина в издательстве публикуются работы Фридриха Горенштейна, Алексея Федярова, Михаила Бару и др.

Основной серией издательства «Захаров» является «Биографии и мемуары». Согласно информации на сайте, в ней вышло свыше 300 книг. Представлены и детские книги за авторством Анни Марии Гертруды Шмидт, Алин Де Петиньи и Нанси Дельво.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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