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В Казани состоялся гала-концерт «Юные виртуозы Татарстана»

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В Казани в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева состоялся гала-концерт Второго республиканского конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана».

Вечер открыли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, начальник управления культуры Казани Азат Абзалов, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и руководитель проекта, заслуженный деятель искусств РТ Ляйля Гарифуллина.

Заслуженная артистка России выступила на концерте вместе с детьми. В своем приветствии Гарифуллина рассказала, что начинала творческий путь с детских конкурсов, и понимает, с какими трудностями они сталкиваются. Она вручила лауреатам и их педагогам-наставникам денежные премии, памятные призы и дипломы.

7 июня Гарифуллина выступит с концертом на сцене Большого театра в Москве.

Конкурс проводился с февраля по май 2025 г. в рамках «Творческой академии музыки Республики Татарстан». Проект проходит при поддержке Министерства культуры России. Он направлен на выявление и поддержку талантливых юных музыкантов, развитие детского творчества и популяризацию академического профессионального музыкального искусства.

В проекте приняли участие около 500 талантливых учащихся в возрасте от 9 до 16 лет. В состав жюри конкурса вошли высокопрофессиональные музыканты, выдающиеся педагоги и музыканты-исполнители, звезды академического музыкального искусства и профессора ведущих консерваторий страны. Лауреатами первой, второй и третьей степеней стали 68 человек в шести номинациях и трех возрастных группах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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