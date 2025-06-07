В Казани состоялся гала-концерт «Юные виртуозы Татарстана»

В проекте приняли участие около 500 талантливых учащихся в возрасте от 9 до 16 лет. В состав жюри конкурса вошли высокопрофессиональные музыканты, выдающиеся педагоги и музыканты-исполнители, звезды академического музыкального искусства и профессора ведущих консерваторий страны. Лауреатами первой, второй и третьей степеней стали 68 человек в шести номинациях и трех возрастных группах.