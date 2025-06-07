В Казани состоялся гала-концерт «Юные виртуозы Татарстана»
В Казани в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева состоялся гала-концерт Второго республиканского конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана».
Вечер открыли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, начальник управления культуры Казани Азат Абзалов, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и руководитель проекта, заслуженный деятель искусств РТ Ляйля Гарифуллина.
Заслуженная артистка России выступила на концерте вместе с детьми. В своем приветствии Гарифуллина рассказала, что начинала творческий путь с детских конкурсов, и понимает, с какими трудностями они сталкиваются. Она вручила лауреатам и их педагогам-наставникам денежные премии, памятные призы и дипломы.
7 июня Гарифуллина выступит с концертом на сцене Большого театра в Москве.
Конкурс проводился с февраля по май 2025 г. в рамках «Творческой академии музыки Республики Татарстан». Проект проходит при поддержке Министерства культуры России. Он направлен на выявление и поддержку талантливых юных музыкантов, развитие детского творчества и популяризацию академического профессионального музыкального искусства.
В проекте приняли участие около 500 талантливых учащихся в возрасте от 9 до 16 лет. В состав жюри конкурса вошли высокопрофессиональные музыканты, выдающиеся педагоги и музыканты-исполнители, звезды академического музыкального искусства и профессора ведущих консерваторий страны. Лауреатами первой, второй и третьей степеней стали 68 человек в шести номинациях и трех возрастных группах.