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Rutube обсуждает запуск локальной веб-версии приложения со странами Африки

Ведомости

Rutube ведет переговоры с представителями стран Сахельского коридора о запуске локальной веб-версии платформы. Об этом сообщил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На первом этапе предполагается адаптация интерфейса и части русскоязычного контента Rutube под франкоязычную аудиторию, включая перевод на французский язык и возможность регистрации для местных пользователей. Формат сотрудничества пока обсуждается. Страны Сахельского коридора включают Сенегал, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Судан и Эритрею.

«Мы рассматриваем международные партнерства как важную часть стратегии Rutube по развитию за пределами России. Помимо стран Африки, мы оцениваем возможность работы и с иными дружественными нам странами», – отметил Косинский.

По его словам, такой подход способствует органичному присутствию платформы в регионах.

Сообщается, что Rutube активно сотрудничает с ИА «Африканская инициатива». В 2025 г. в рамках культурного сотрудничества с Мали платформа начала переводить советскую классику на французский язык. Уже переведено 14 фильмов студии Горького. В январе при поддержке сотрудников французской редакции ИА «Африканская инициатива» в учебных заведениях Мали были организованы показы фильма «Морозко».

18 июня стало известно, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy будут объединены в единую цифровую платформу в первом полугодии 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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