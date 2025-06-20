Rutube обсуждает запуск локальной веб-версии приложения со странами Африки
Rutube ведет переговоры с представителями стран Сахельского коридора о запуске локальной веб-версии платформы. Об этом сообщил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На первом этапе предполагается адаптация интерфейса и части русскоязычного контента Rutube под франкоязычную аудиторию, включая перевод на французский язык и возможность регистрации для местных пользователей. Формат сотрудничества пока обсуждается. Страны Сахельского коридора включают Сенегал, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Судан и Эритрею.
«Мы рассматриваем международные партнерства как важную часть стратегии Rutube по развитию за пределами России. Помимо стран Африки, мы оцениваем возможность работы и с иными дружественными нам странами», – отметил Косинский.
По его словам, такой подход способствует органичному присутствию платформы в регионах.
Сообщается, что Rutube активно сотрудничает с ИА «Африканская инициатива». В 2025 г. в рамках культурного сотрудничества с Мали платформа начала переводить советскую классику на французский язык. Уже переведено 14 фильмов студии Горького. В январе при поддержке сотрудников французской редакции ИА «Африканская инициатива» в учебных заведениях Мали были организованы показы фильма «Морозко».
18 июня стало известно, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy будут объединены в единую цифровую платформу в первом полугодии 2026 г.