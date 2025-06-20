Rutube обсуждает запуск локальной веб-версии приложения со странами Африки

Сообщается, что Rutube активно сотрудничает с ИА «Африканская инициатива». В 2025 г. в рамках культурного сотрудничества с Мали платформа начала переводить советскую классику на французский язык. Уже переведено 14 фильмов студии Горького. В январе при поддержке сотрудников французской редакции ИА «Африканская инициатива» в учебных заведениях Мали были организованы показы фильма «Морозко».