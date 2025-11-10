Вышел первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина
Киностудия Gaumont показала первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник» (Le Mage du Kremlin) с британским актером Джудом Лоу в роли президента РФ Владимира Путина. Видеоролик опубликован на Youtube.
В фильме сыграли актеры Пол Дано (исполнил роль телепродюсера и политтехнолога Вадима Баранова), Джуд Лоу (Путин), Алисия Викандер (Ксения, возлюбленная Баранова), Том Стерридж (Дмитрий Сидоров), Уилл Кин (Борис Березовский). Главным героем картины является Баранов. The Guardian писал, что прототипом Баранова стал экс-помощник президента РФ Владислав Сурков.
По сюжету, политтехнолог Баранов формирует имидж будущего президента Путина. Действия фильма происходят в 1990-х. В основу «Кремлевского волшебника» легла одноименная работа писателя Джулиано да Эмполи. Авторами сценария картины выступают режиссер Оливье Ассаяс и сценарист Эммануэль Каррер.
В начале сентября Минкультуры РФ сообщило, что пока не получало заявок на выдачу прокатного удостоверения на фильм «Кремлевский волшебник». 10 сентября «РИА Новости» сообщило, что фильм все же хотят показать в российских кинотеатрах.
28 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нормально относятся к использованию образа Путина в мировом кинематографе. В январе он сообщал, что авторы картины не обращались в Кремль.