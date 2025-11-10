Вышел первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина

В начале сентября Минкультуры РФ сообщило, что пока не получало заявок на выдачу прокатного удостоверения на фильм «Кремлевский волшебник». 10 сентября «РИА Новости» сообщило, что фильм все же хотят показать в российских кинотеатрах.