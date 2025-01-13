Песков: авторы фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль
Кремль видел сообщения о том, что британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Авторы картины не обращались в Кремль, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и т. д. И в Кремль никто не обращался», – сказал он.
О том что актер Лоу исполнит роль Путина в фильме «Кремлевский волшебник», стало известно 10 января. Об этом сообщило издание Deadline.
«Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin) – это политический триллер, основанный на книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, которая вышла в 2022 г. В центре сюжета – бывший советник Владимира Путина, вымышленный персонаж Вадим Баранов, в котором можно увидеть черты реального человека – бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
Авторами сценария картины выступают режиссер Оливье Ассаяс и сценарист Эмманюэль Каррер. Роли в фильме, по предварительным данным, также исполнят американские актеры Пол Дано и Зак Галифианакис, шведская актриса Алисия Викандер, британский актер Том Стерридж.