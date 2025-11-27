«Ридовка» купила Ura.ru
«Сибирско-Уральская медиакомпания», основным активом которой является новостное агентство Ura.ru, стало частью «Ридовки». Об этом говорится в Telegram-канале холдинга.
В сообщении говорится, что Ura.ru и другие проекты компании продолжат работать в привычном формате. Редакционная политика будет формироваться командой профессиональных журналистов и редакторов, при этом основные принципы агентства останутся неизменными.
«Вместе мы продолжим создавать медиахолдинг, который будет участвовать в формировании объективной информационной картины дня в интересах России и наших читателей», – указали в «Ридовке».
15 сентября Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которой названы бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. В числе третьих лиц фигурировала и «Сибирско-Уральская медиакомпания».
19 сентября стало известно, что судебные приставы посетили редакцию информационного агентства Ura.ru для уведомления директора о принятых обеспечительных мерах. Тогда суд временно запретил изданию отчуждать имущество.