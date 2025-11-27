Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

«Ридовка» купила Ura.ru

Ведомости

«Сибирско-Уральская медиакомпания», основным активом которой является новостное агентство Ura.ru, стало частью «Ридовки». Об этом говорится в Telegram-канале холдинга.

В сообщении говорится, что Ura.ru и другие проекты компании продолжат работать в привычном формате. Редакционная политика будет формироваться командой профессиональных журналистов и редакторов, при этом основные принципы агентства останутся неизменными.

«Вместе мы продолжим создавать медиахолдинг, который будет участвовать в формировании объективной информационной картины дня в интересах России и наших читателей», – указали в «Ридовке».

15 сентября Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которой названы бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. В числе третьих лиц фигурировала и «Сибирско-Уральская медиакомпания».

19 сентября стало известно, что судебные приставы посетили редакцию информационного агентства Ura.ru для уведомления директора о принятых обеспечительных мерах. Тогда суд временно запретил изданию отчуждать имущество.

Читайте также:Полицейского приговорили к четырем годам условно за взятку от редактора Ura.ru
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте