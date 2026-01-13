Газета
Главная / Медиа /

В «Эксмо» объяснили закрытие издательства Popcorn Books в качестве бренда

Дмитрий Игнатьев
Анастасия Брянцева

Издательство Popcorn Books прекращает свою деятельность как бренд, поскольку название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг. Это не позволяют издательству развиваться дальше. Об этом «Ведомостям» рассказали в «Эксмо». 

Творческая команда Popcorn Books планирует продолжить работу, но в рамках других проектов. В «Эксмо» отметили, что за 2025 г. бренд выпустил 26 наименований общим тиражом 123 000 экземпляров.

Издательство Popcorn Books объявило о закрытии 13 января. 

В мае 2025 г. Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по ч. 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации). По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. фигуранты из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В сентябре Росфинмониторинг внес руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов.

