Warner Bros. анонсировала новый фильм по «Властелину колец»

Ведомости

Компания Warner Bros. объявила о разработке нового фильма во вселенной «Властелина колец». Картина получила название «Властелин колец: Тени прошлого» (The Lord of the Rings: Shadow of the Past).

О проекте студия сообщила в соцсети X. В опубликованном ролике режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон рассказал сначала о фильме «Охота на Голлума» Энди Серкиса, премьера которого намечена на 2027 г.

«Сценарий складывается очень удачно, и я думаю, что фильм получится действительно хорошим», – отметил Джексон.

Новым же проектом занялся телеведущий и давний поклонник творчества Толкина Стивен Колбер. Сценарий основан на главах книги «Братство кольца», которые не вошли в экранизацию 2001 г. Сюжет развернется спустя четырнадцать лет после событий оригинальной трилогии. По замыслу авторов, Сэм, Мерри и Пиппин вновь отправятся в путешествие, повторяя начало прежнего пути. Параллельно дочь Сэма Элеонора попытается выяснить, почему война кольца едва не завершилась поражением еще до ее начала.

Над сценарием Колбер работал около двух лет совместно с сыном Питером Макги и сценаристкой Филиппой Бойенс, участвовавшей в создании трилогий «Властелин колец» и «Хоббит».

6 ноября сообщалось, что 86-летний актер Иэн Маккеллен вернется к роли Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец».

