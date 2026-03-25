Warner Bros. анонсировала новый фильм по «Властелину колец»

Новым же проектом занялся телеведущий и давний поклонник творчества Толкина Стивен Колбер. Сценарий основан на главах книги «Братство кольца», которые не вошли в экранизацию 2001 г. Сюжет развернется спустя четырнадцать лет после событий оригинальной трилогии. По замыслу авторов, Сэм, Мерри и Пиппин вновь отправятся в путешествие, повторяя начало прежнего пути. Параллельно дочь Сэма Элеонора попытается выяснить, почему война кольца едва не завершилась поражением еще до ее начала.