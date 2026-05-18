«Роскосмос» разместил шесть рекламных наклеек на ракетах с начала 2026 года
«Роскосмос» с января 2026 года разместил шесть рекламных наклеек на ракетах космического назначения, сообщили «Ведомостям» в госкорпорации. Четыре из них – коммерческая интеграция банка ПСБ, сети ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) и Олимпийского комитета России. Еще две – социальная реклама к 65-летию полета первого человека в космос. За этот период проведено четыре пуска с космодрома «Байконур», уточнили в пресс-службе.
В РМГ «Ведомостям» рассказали, что в апреле холдинг разместил обновленный логотип телеканала «РУ.ТВ» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34». В «Кофемании» отметили, что использовали ракету для продвижения совместного проекта с госкорпорацией в преддверии Недели космоса.
Законодательные поправки, разрешившие «Роскосмосу» продавать рекламу на ракетах и объектах космической собственности, вступили в силу 1 января 2026 г. Стоимость кампании рассчитывается по правительственной формуле на основе базовой единицы, которую устанавливает госкорпорация. Социальная реклама, популяризирующая космос, для госорганов и госкорпораций бесплатна. Потенциальный годовой доход от рекламы на космической технике может достичь 200 млн руб., следует из пояснительной записки к законопроекту.
Согласно статистике АКАР, которую ранее приводили «Ведомости», сегмент наружной рекламы (OOH) в 2025 г. вырос на 12% до 109,1 млрд руб., а весь рекламный рынок – на 8,5% до 981,6 млрд руб.