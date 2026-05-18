«Роскосмос» разместил шесть рекламных наклеек на ракетах с начала 2026 года

«Роскосмос» с января 2026 года разместил шесть рекламных наклеек на ракетах космического назначения, сообщили «Ведомостям» в госкорпорации. Четыре из них – коммерческая интеграция банка ПСБ, сети ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) и Олимпийского комитета России. Еще две – социальная реклама к 65-летию полета первого человека в космос. За этот период проведено четыре пуска с космодрома «Байконур», уточнили в пресс-службе.