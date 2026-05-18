«Роскосмос» провел первые рекламные кампании на ракетах

Пакет законодательных поправок, который позволил «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах и объектах космической собственности, вступил в силу с 1 января 2026 г. Стоимость такой кампании определяется по специальной формуле, утвержденной правительством. В ее основе – базовая расчетная единица, которую для размещения устанавливает «Роскосмос». Также на конечную стоимость влияют площадь рекламы и внешней поверхности космического объекта, используемой для ее размещения, а также время проведения кампании. Для просветительской, исследовательской, научной и популяризирующей космическую деятельность соцрекламы различных уровней органов власти, подведомственных им учреждений и госкорпораций базовая ставка равна нулю, а значит, размещение исходя из формулы проводится бесплатно.