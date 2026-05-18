«Роскосмос» провел первые рекламные кампании на ракетах

«Роскосмос» провел первые рекламные кампании на ракетахДоходы госкорпорации от размещения интеграций составляют несколько сотен миллионов рублей, знают источники «Ведомостей»
С начала 2026 г. «Роскосмос» разместил шесть рекламных наклеек на ракетах космического назначения, рассказал «Ведомостям» представитель этой госкорпорации. Четыре из них – интеграции банка ПСБ, сети ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) и Олимпийского комитета России. Еще два размещения – это социальная реклама, которая представляла собой символику к 65-летию полета первого человека в космос. С начала 2026 г. было проведено четыре пуска ракет космического назначения с космодрома «Байконур», уточнили в пресс-службе «Роскосмоса».
РМГ в апреле разместила обновленный логотип телеканала «РУ.ТВ» на русском языке на ракете-носителе «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34», рассказала «Ведомостям» заместитель гендиректора этого радиохолдинга по маркетингу и стратегическим коммуникациям Алла Володина. А «Кофемания» использовала инвентарь для продвижения совместного проекта с самой госкорпорацией в преддверии Недели космоса, уточнил ее представитель.
Пакет законодательных поправок, который позволил «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах и объектах космической собственности, вступил в силу с 1 января 2026 г. Стоимость такой кампании определяется по специальной формуле, утвержденной правительством. В ее основе – базовая расчетная единица, которую для размещения устанавливает «Роскосмос». Также на конечную стоимость влияют площадь рекламы и внешней поверхности космического объекта, используемой для ее размещения, а также время проведения кампании. Для просветительской, исследовательской, научной и популяризирующей космическую деятельность соцрекламы различных уровней органов власти, подведомственных им учреждений и госкорпораций базовая ставка равна нулю, а значит, размещение исходя из формулы проводится бесплатно.
В пояснительной записке к указанному пакету поправок, когда он проходил чтения в Госдуме, отмечалось, что потенциальный годовой доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн руб., а от размещений на объектах космической инфраструктуры – до 5 млн руб. Финрезультаты «Роскосмос» не раскрывает. Выручка госкорпорации от рекламы занимает небольшую долю в общем объеме ее доходов от коммерческой деятельности, на уровне нескольких сотен миллионов рублей, знает собеседник «Ведомостей», близкий к «Роскосмосу».
В 2025 г. сегмент рекламы out-of-home (OOH; учитывает бюджеты на размещения, которые потребители видят вне дома. – «Ведомости») вырос в сравнении с 2024 г. на 12% до 109,1 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. Весь рекламный рынок за тот же период увеличился на 8,5% до 981,6 млрд руб.
Рекламное агентство PHD (входит в Media Direction Group) фиксирует растущий интерес к таким кампаниям со стороны своих клиентов, отмечает его гендиректор Ирина Романова: «Сейчас в проработке у нас есть несколько аналогичных проектов».
Размещение на космических объектах имеет имиджевый эффект для бренда, поясняет Романова: «В этом случае не стоит ждать прямой конверсии или продаж «с ракеты».
Подобные рекламные размещения лучше подходят для крупных имиджевых брендов, которые хотят сделать ставку на заметный PR-эффект, продолжает директор по спецпроектам и стратегическому баингу NMi Group Светлана Коваль: «Сам запуск становится инфоповодом, который подхватывают СМИ и соцсети».
Но использование такого инвентаря должно быть разумно ограниченным, не массовым, в противном случае он потеряет свою эксклюзивность и ценность, резюмирует Коваль.
В подготовке материала участвовал Алексей Никольский