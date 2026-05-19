YDEX4 073+0,06%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%RGBITR781,7-0,11%
Медиа

«Дзен» рассматривает возможность выплат СМИ за контент в ИИ-ассистенте

Платформа «Дзен» рассматривает возможность выплаты вознаграждений СМИ за использование их материалов в ИИ-ассистенте «Глиф». Об этом на конференции ЦИПР сообщил управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников.

«Сейчас мы изучаем возможные подходы к такой модели и обсуждаем разные варианты ее реализации», – заявил Толокольников (цитата по ТАСС).

В пресс-службе платформы уточнили, что речь может идти о лицензионной модели выплат.

13 апреля сообщалось, что в России обсуждается создание национальной новостной платформы на базе «Дзена». Инициатива предполагает внесение поправок в закон «Об информации», которые закрепят статус платформы и механизм ее регулирования.

Согласно проекту, поисковые системы, соцсети, маркетплейсы и видеосервисы могут обязать интегрировать новостной блок «Дзена» в свои сайты и приложения. Предполагается, что в соцсетях и поисковых системах блок будет отображаться в виде виджета с пятью главными новостями, а на аудиовизуальных сервисах и классифайдах – в формате кнопки с переходом к топ-15 новостей.

