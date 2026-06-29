Кирилла Тренина назначили генеральным директором кластера КИОН

Новый гендиректор кластера ранее работал в «Яндексе» на протяжении более 10 лет, начинал он с поста HR-аналитика. В 2018 г. Тренин присоединился к команде «Яндекс. Такси» и находился на позиции директора по региональному развитию. Кроме того, он занимал должности в «Яндекс. Маркете» и «Яндекс. Маркете для бизнеса».