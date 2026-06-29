Кирилла Тренина назначили генеральным директором кластера КИОН
Новым генеральным директором кластера КИОН станет Кирилл Тренин, сообщил «Ведомостям» представитель «ON Медиа», куда входит онлайн-кинотеатр. Алексей Иванов, который занимал эту должность, перейдет на другой пост в периметре группы с 1 июля.
По данным компании, Тренин с 2025 г. руководил travel-вертикалью МТС. В течение полутора лет бизнес смог укрепить прибыльность и положительную динамику финансовых показателей. Сейчас компания входит в число крупнейших отельных консолидаторов туристического жилья в России, странах СНГ и ближнего зарубежья.
Новый гендиректор кластера ранее работал в «Яндексе» на протяжении более 10 лет, начинал он с поста HR-аналитика. В 2018 г. Тренин присоединился к команде «Яндекс. Такси» и находился на позиции директора по региональному развитию. Кроме того, он занимал должности в «Яндекс. Маркете» и «Яндекс. Маркете для бизнеса».
Иванов возглавлял КИОН в течение 3,5 года. До этого он участвовал в запуске онлайн-кинотеатра на посту операционного директора, а также в 2015–2019 гг. развивал «Спутниковое ТВ МТС» в статусе генерального директора.
В 2025 г. вклад нетелеком-бизнесов в выручку группы МТС в 2025 г. достиг 42%. Их совокупная выручка показала рост на 23,3% в годовом исчислении до 95,2 млрд руб. К «нетелекому» относятся IT-бизнесы группы (ИИ, облачные технологии, кибербезопасность, которые объединили под названием MTS Web Services), финтех-активы (МТС-банк, «МТС деньги», «МТС Pay», «МТС инвестиции» и проч.), медиаактивы (онлайн-кинотеатр КИОН, платное ТВ, стриминговый сервис «КИОН музыка», концертная деятельность МТС Live и электронная библиотека «Kion строки» и др.), рекламный бизнес, а также кикшеринговый сервис «Юрент».