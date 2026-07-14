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В Батуми отменили концерты t.a.T.u и Ани Лорак

Ведомости

Концерты российской группы t.А.T.u и певицы Ани Лорак, запланированные на август в грузинском Батуми, отменены. Об этом ТАСС сообщили в администрации Батумских теннисных кортов, где должны были пройти выступления.

Информацию об отмене также подтвердили ТАСС в сервисе продажи билетов Biletebi.ge и в департаменте туризма Батуми. Продажа билетов на концерт группы t.А.Т.u, который должен был состояться 1 августа, а также на выступление Ани Лорак 14 августа, приостановлена.

Причины отмены концертов официально не называются.

В январе музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления с участием российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.

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