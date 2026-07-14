В Батуми отменили концерты t.a.T.u и Ани Лорак

Информацию об отмене также подтвердили ТАСС в сервисе продажи билетов Biletebi.ge и в департаменте туризма Батуми. Продажа билетов на концерт группы t.А.Т.u, который должен был состояться 1 августа, а также на выступление Ани Лорак 14 августа, приостановлена.