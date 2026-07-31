Netflix получил иск на $105 млн после потери копии фильма c Николасом Кейджем

Афрам потратил семь лет и $45 млн на экранизацию. В июне жесткий диск с фильмом был доставлен в штаб-квартиру Netflix, чтобы компания могла оценить целесообразность покупки прав. Когда помощник продюсера попытался вернуть фильм, компания перестала отвечать, говорится в иске. Через неделю Netflix написал по электронной почте, что фильм был украден.