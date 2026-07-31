Netflix получил иск на $105 млн после потери копии фильма c Николасом Кейджем
Швейцарский бизнесмен Симон Афрам подал в суд на Netflix после того, как компания потеряла незашифрованную копию его фильма о Второй мировой войне «Стойкость» с Николасом Кейджем и Беном Кингсли в главных ролях. Кинопродюсер потребовал компенсацию в размере $105 млн, пишет Variety.
Афрам потратил семь лет и $45 млн на экранизацию. В июне жесткий диск с фильмом был доставлен в штаб-квартиру Netflix, чтобы компания могла оценить целесообразность покупки прав. Когда помощник продюсера попытался вернуть фильм, компания перестала отвечать, говорится в иске. Через неделю Netflix написал по электронной почте, что фильм был украден.
«К сожалению, на прошлой неделе кто-то украл немало жестких дисков со столов в нашем офисе. Мы работаем над этим с нашими службами безопасности, но безрезультатно», – написал директор по оригинальным фильмам Netflix Шон Берни.
Источники Variety в Netflix заявили, что делиться еще не вышедшими фильмами либо по защищенной паролем ссылке, либо в виде зашифрованного DCP-файла, просмотр которого возможен только с помощью сообщения Key Delivery Message – стандартная практика. В своем заявлении компания сообщила, что не несет ответственности за несоблюдение таких мер предосторожности.
Афрам заявил, что халатность Netflix поставила под угрозу эксклюзивность фильма, тем самым снизив его рыночную стоимость. В иске также жалуется на то, что Netflix отказался предоставить подробности своего расследования кражи.
В феврале Netflix отказался от участия в сделке по приобретению Warner Bros. Discovery, уступив предложение консорциуму Paramount Skydance, который оценил актив в $110 млрд.