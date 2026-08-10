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Безруков заявил, что российскому кино придется «заново прорубать окно в Европу»

Ведомости

Несмотря на попытки Запада изолировать российский кинематограф от Европы, в России продолжают искать новые возможности для выхода на мировой рынок. Об этом народный артист России Сергей Безруков сообщил в беседе с ИС «Вести».

«Окно в Европу, которое когда-то прорубили, я понимаю, что с той стороны окно пытаются заколачивать. Есть возможность открыть, конечно, калитку на восток, и мы, безусловно, это делаем, но порой приходится прорубать заново, так что дорогу осилит идущий», – заявил актер.

Ранее, 27 июля, стало известно, что в первом полугодии 2026 г. российские фильмы собрали в международном прокате минимальную за последние шесть лет сумму – $3,16 млн. Лидером по сборам за рубежом в первом полугодии стал фильм «Кракен» с результатом $533 260.

6 июня министр культуры Ольга Любимова заявила, что с начала 2026 г. российские фильмы в кинотеатрах посмотрели 49,5 млн зрителей, а совокупные кассовые сборы превысили 23,7 млрд руб.

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