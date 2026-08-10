Безруков заявил, что российскому кино придется «заново прорубать окно в Европу»

«Окно в Европу, которое когда-то прорубили, я понимаю, что с той стороны окно пытаются заколачивать. Есть возможность открыть, конечно, калитку на восток, и мы, безусловно, это делаем, но порой приходится прорубать заново, так что дорогу осилит идущий», – заявил актер.