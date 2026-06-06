С начала года российские фильмы собрали в прокате более 23 млрд рублей

Она отметила, что четыре российских фильма стали миллиардерами. Лидером проката стал «Чебурашка 2», собравший более 6 млрд руб. Успех у картины также наблюдается на онлайн-платформах и в продажах – по словам Любимовой, коллеги из стран СНГ и Азии с большим интересом относятся к этому проекту. Высокие сборы также показали «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино».