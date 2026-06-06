С начала года российские фильмы собрали в прокате более 23 млрд рублей
С начала 2026 г. отечественные фильмы посмотрели в кинотеатрах 49,5 млн зрителей, а кассовые сборы превысили 23,7 млрд руб. Об этом «Интерфаксу» рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Петербургского международного экономического форума.
Она отметила, что четыре российских фильма стали миллиардерами. Лидером проката стал «Чебурашка 2», собравший более 6 млрд руб. Успех у картины также наблюдается на онлайн-платформах и в продажах – по словам Любимовой, коллеги из стран СНГ и Азии с большим интересом относятся к этому проекту. Высокие сборы также показали «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино».
Министр подчеркнула, что перед российскими продюсерами стоит амбициозная задача – добиться летом кассовых сборов в 1 млрд руб., чтобы поддержать отечественные кинотеатры, которые традиционно в теплый сезон теряют зрителей. Любимова напомнила, что до пандемии некоторые голливудские релизы успешно преодолевали эту планку.
«Этим летом российского зрителя ожидает продолжение романтической трилогии «Холоп» и фильм из цикла «Последний богатырь. Колобок». Посмотрим, смогут ли «Холоп» и «Колобок» преодолеть этот порог в 1 млрд руб. и собрать зрителей», – заявила глава Минкультуры.
С начала 2025 г. по I квартал 2026 г. в российских кинотеатрах прошло 48 500 сеансов игровых и документальных фильмов о спецоперации, которые посетили 675 000 зрителей. Всего через прокат прошли 44 фильма о СВО. В 2025 г. Минкультуры определило 11 приоритетных тем господдержки кино, включая тему героизма и самоотверженности российских воинов в зоне СВО.
Самым кассовым российским релизом за рубежом в 2025 г. стал «Красный шелк» о вымышленной совместной операции агентов китайской компартии и советских чекистов в 1920-х гг.