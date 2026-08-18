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Shaman опроверг слухи о возможном выступлении с Канье Уэстом

Ведомости

Певец Ярослав Дронов (Shaman) опроверг информацию о возможном совместном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом артист сообщил ТАСС.

Дронов объяснил, что рэп-культура не относится к его музыкальному направлению. По его словам, он предпочитает заниматься только теми проектами, которые соответствуют его творческой позиции. «Рэп – это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею ее инструментами», – заявил исполнитель.

Shaman добавил, что в России достаточно профессиональных рэп-исполнителей, которые могут работать в этом жанре.

Рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертами в рамках мирового тура Bully. Это будет первое выступление артиста в России. Два концерта состоятся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Другие города России организаторы тура не анонсировали. Стоимость билетов варьируется от 9000 до 160 000 руб.

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