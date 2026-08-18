Shaman опроверг слухи о возможном выступлении с Канье Уэстом

Дронов объяснил, что рэп-культура не относится к его музыкальному направлению. По его словам, он предпочитает заниматься только теми проектами, которые соответствуют его творческой позиции. «Рэп – это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею ее инструментами», – заявил исполнитель.