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Suno перезапустит ИИ-музыку после сделки с Warner

Максим Цуланов
Avishek Das / TASS
Avishek Das / TASS

Разработчик ИИ-решений для создания музыки Suno переосмыслит свои задачи после критики со стороны музыкальной индустрии и сделки с Warner Music. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Suno позиционирует себя как инструмент для создания музыки как новичками, так и профессионалами. В компании утверждают, что ИИ-сервисом воспользовались более 100 млн человек при создании композиций.

Крупные музыкальные лейблы, в свою очередь, ведут против Suno судебные разбирательства. Истцы считают сервис «не более чем пиратской платформой, нарушающей авторские права в промышленных масштабах», следует из материала.

«Теперь Suno хочет переосмыслить отраслевые дискуссии и позиционировать себя как полноценного партнера для лейблов и артистов», – говорится в тексте. В частности, последняя версия Suno обучена на песнях, лицензированных у Warner Music. Глава группы Роберт Кинцл заявил, что присутствие на начальном этапе развития ИИ-решений в музыке дает возможность участвовать в принятии решений, а не «просто сидеть, наблюдать за происходящим и подавать иски».

8 сентября в «Яндекс Музыке» объявили, что стриминг начал маркировать ИИ-треки в рекомендациях. Теперь авторы должны предоставлять сервису данные об использовании ИИ в произведениях. После этого они получат метки «Трек полностью / частично создан с использованием ИИ». Если автор не передал данные об использовании ИИ, сервис может определить такую музыку меткой «Возможно, трек создан с использованием ИИ».

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