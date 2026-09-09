Suno перезапустит ИИ-музыку после сделки с Warner

«Теперь Suno хочет переосмыслить отраслевые дискуссии и позиционировать себя как полноценного партнера для лейблов и артистов», – говорится в тексте. В частности, последняя версия Suno обучена на песнях, лицензированных у Warner Music. Глава группы Роберт Кинцл заявил, что присутствие на начальном этапе развития ИИ-решений в музыке дает возможность участвовать в принятии решений, а не «просто сидеть, наблюдать за происходящим и подавать иски».