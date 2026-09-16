Франция решила выдвинуть «Минотавр» Звягинцева на «Оскар»
Франция выбрала фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», чтобы выдвинуть его на «Оскар», сообщило издание Variety. Ранее фильм завоевал Гран-при Каннского фестиваля.
«В условиях высокой конкуренции этот выбор подчеркивает как уникальную роль Франции в крупных международных совместных проектах, так и стремление нашей страны поддерживать великих кинематографистов нашего времени, максимально увеличивая наши шансы на получение премии "Оскар" за лучший международный художественный фильм», – сказал президент национального кинофонда Франции (CNC) Гаэтан Брюэль.
Франция сделала ставку на «Минотавра», хотя рассматривала и другие варианты: эпопеею Антонена Бодри «Де Голль», «Неизвестный» Артура Харари, «Градива» Марин Атлан и анимационный фильм Луи Клиши «Железный мальчик».
Как отмечает Variety, Франция является центром производства и спонсирования фильмов на иностранных языках. Кроме того, с 2027 г. фильмы, получившие главный приз на одном из шести международных фестивалей (Берлинском, Пусанском, Каннском, Сандэнском, Торонтском и Венецианском), могут быть номинированы на фестивали не от своей страны.
В мае «Минотавр» Звягинцева завоевал Гран-при 79-го Каннского фестиваля. Золотая пальмовая ветвь досталась фильму «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Приз за лучшую мужскую роль в фильме «Трус» Лукаса Дхонта получили Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа. Приз за лучшую женскую роль достался Виржини Эфира и Тао Окамото за работу в фильме «Внезапно» Рюсуке Хамагучи.