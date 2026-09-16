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Франция решила выдвинуть «Минотавр» Звягинцева на «Оскар»

Анна Суслова
arte France Cinéma
arte France Cinéma

Франция выбрала фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», чтобы выдвинуть его на «Оскар», сообщило издание Variety. Ранее фильм завоевал Гран-при Каннского фестиваля.

«В условиях высокой конкуренции этот выбор подчеркивает как уникальную роль Франции в крупных международных совместных проектах, так и стремление нашей страны поддерживать великих кинематографистов нашего времени, максимально увеличивая наши шансы на получение премии "Оскар" за лучший международный художественный фильм», – сказал президент национального кинофонда Франции (CNC) Гаэтан Брюэль.

Франция сделала ставку на «Минотавра», хотя рассматривала и другие варианты: эпопеею Антонена Бодри «Де Голль», «Неизвестный» Артура Харари, «Градива» Марин Атлан и анимационный фильм Луи Клиши «Железный мальчик».

Как отмечает Variety, Франция является центром производства и спонсирования фильмов на иностранных языках. Кроме того, с 2027 г. фильмы, получившие главный приз на одном из шести международных фестивалей (Берлинском, Пусанском, Каннском, Сандэнском, Торонтском и Венецианском), могут быть номинированы на фестивали не от своей страны.

В мае «Минотавр» Звягинцева завоевал Гран-при 79-го Каннского фестиваля. Золотая пальмовая ветвь досталась фильму «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Приз за лучшую мужскую роль в фильме «Трус» Лукаса Дхонта получили Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа. Приз за лучшую женскую роль достался Виржини Эфира и Тао Окамото за работу в фильме «Внезапно» Рюсуке Хамагучи.

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