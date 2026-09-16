Франция решила выдвинуть «Минотавр» Звягинцева на «Оскар»

Как отмечает Variety, Франция является центром производства и спонсирования фильмов на иностранных языках. Кроме того, с 2027 г. фильмы, получившие главный приз на одном из шести международных фестивалей (Берлинском, Пусанском, Каннском, Сандэнском, Торонтском и Венецианском), могут быть номинированы на фестивали не от своей страны.