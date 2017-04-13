Два фильма из России вошли в основную конкурсную программу юбилейного Каннского фестиваля

В основном конкурсе юбилейного фестиваля будет участвовать фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». «Звягинцев – это подлинно большой кинематографист, появившийся в последние годы и громко заявивший о себе лентой «Левиафан» (2014). И я надеюсь, что его новая картина наглядно продемонстрирует всем в Каннах подлинные достижения современного кинематографа», – подчеркнул директор форума Тьерри Фремо. Три года назад российский мастер был удостоен приза Каннского фестиваля за лучший сценарий. Среди участников главного конкурса Фремо назвал также новый фильм режиссера Сергея Лозницы «Милое создание». «Эта лента представляет собой кинопутешествие по дорогам России», – сообщил художественный директор. В рамках программы «Особый взгляд» кинофестиваля заявлен фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота». ТАСС

«Черешневый лес» представит спектакль к юбилею Стравинского

К 135-летию Игоря Стравинского Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» готовит премьеру мультимедийного музыкального спектакля «Черт, солдат и скрипка» по мотивам «Истории солдата» и других сочинений композитора. Премьера спектакля состоится 19 мая в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве. В главных ролях выступят журналист и телеведущий Владимир Познер (Рассказчик), рок-музыкант, поэт и художник Андрей Макаревич (Солдат), скрипач и дирижер, автор идеи проекта Дмитрий Ситковецкий (Черт). В спектакле также примут участие Полина Осетинская (фортепиано), Игорь Федоров (кларнет), Антон Плескач (ударные), Александр Тронов и Анна Дельцова (экспериментальный танец). «Главной интригой спектакля, конечно, станет участие в нем трех не актеров», – говорит режиссер-постановщик и хореограф спектакля Михаил Кисляров. Colta.Ru