Рунету прописана блокировка

Роскомнадзор разработал законопроект, запрещающий использовать на территории России информационные системы и программы, позволяющие пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, рассказали несколько сотрудников интернет-компаний и подтвердил федеральный чиновник. По его словам, документ подготовлен по инициативе Совбеза, а его суть – обязать анонимайзеров и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не смог прокомментировать инициативу. Ранее он рассказывал «Ведомостям», что ведомство неформально договаривается с владельцами анонимайзеров и VPN-сервисов: те подключаются к единому реестру и ограничивают доступ к запрещенным сайтам, фактически исполняя российский закон. Для анонимайзеров нужно отдельное регулирование, говорил тогда Ампелонский.

«Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта, представляющего собой комплекс поправок в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях. Его цель – пресечь распространение информации, запрещенной в России, говорится в пояснительной записке, сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается. Мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, а также технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам: анонимные прокси-серверы (анонимайзеры), виртуальные частные сети (VPN) и т. п., говорится в записке, но сами технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы при этом законны.

Законопроект предлагает запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам, следует из документа. При этом его авторы оставляют возможность использования таких сервисов – для этого их владельцы должны добровольно включать в свои черные списки реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В случае отказа их тоже заблокируют.

Также законопроект обязывает поисковые системы прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Штраф за отказ – до 700 000 руб.

«Мы считаем возложение таких обязанностей на поисковые системы избыточным, – говорит представитель «Яндекса». – Даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что, перейдя по ней, пользователь получит доступ к ресурсу, если тот был заблокирован оператором связи либо иным образом».

В Госдуму этот законопроект не поступал, говорит руководитель профильного думского комитета по информполитике Леонид Левин. По его словам, Госдума «последовательно борется с противоправным контентом, постоянно законодательно ограничивая его присутствие в сети». Но эта инициатива в техническом плане достаточно сложна и важно исключить причинение ущерба бизнесу, а также безопасности граждан и государства, считает он.

Начали с порно Россия начала блокировать сайты с запрещенной информацией в 2012 г. – тогда был принят первый закон о запрете доступа к ресурсам с детским порно, призывами к суициду и пропагандой наркотиков. Доступ к таким сайтам закрывается без решения суда, все они вносятся в реестр Роскомнадзора, из которого операторы связи берут информацию о том, что нужно блокировать. Позже блокировать стали сайты с экстремистской и вообще любой информацией, запрещенной законом. Затем блокировки распространили на сайты с пиратским контентом, но в этом случае требуется решение суда.

В пояснительной записке говорится, что в России нет законодательного запрета на использование технологий обхода блокировок, но суды иногда ограничивают доступ к таким сервисам. По данным «Рос-комсвободы», прокуратуры российских регионов часто требуют блокировки анонимайзеров и сайтов VPN-сервисов, несмотря на отсутствие официального запрета на них: сейчас в реестр запрещенных по решениям суда внесено не менее 100 подобных ресурсов.

Например, сервис анонимного прокси HideMe.ru находился в реестре запрещенных сайтов по решению Учалинского районного суда Республики Башкортостан с ноября 2016 г. Представитель HideMe.ru говорил «Ведомостям», что Роскомнадзор не спешил отзывать блокировку, так как пытался добиться от сервиса, чтобы он ограничил доступ к ресурсам, внесенным Роскомнадзором в черный список.

«Мы против распространения незаконного контента, но при этом законодательство не должно нарушать права и свободы гражданина на доступ к информации», – говорит директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. По его мнению, проект требует доработки. «Да, серые зоны используют для совершения незаконных действий и распространения запрещенного контента с использованием анонимайзеров, но это совершенно не означает, что добросовестные пользователи должны страдать», – считает он.

В разработке законопроекта участвовали юристы Медиа-коммуникационного союза (МКС, объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи), говорят другие собеседники «Ведомостей» в интернет-компаниях: его цель – пресечь посещение пиратских сайтов с помощью анонимайзеров. Представитель МКС уверяет, что союз не имеет отношения к этой инициативе, но знает о ней: «Если поймем, что она перспективна, тоже можем начать прорабатывать. Но пока только оцениваем».