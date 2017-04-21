У Verizon впервые уменьшилось число клиентов мобильной связи

Verizon Communications, крупнейший в США оператор мобильной связи, столкнулась с сокращением числа клиентов беспроводной связи в I квартале 2017 г., что было отмечено впервые. В общей сложности в январе – марте число клиентов беспроводной связи с оплатой услуг по факту сократилось на 307 000, отмечают в Verizon. Интерфакс

Прибыль China Mobile выросла хуже прогноза

China Mobile, крупнейший в мире оператор связи по числу абонентов, увеличила чистую прибыль в I квартале 2017 г. на 3,8% благодаря росту числа клиентов, использующих сети 4G. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе – марте повысилась с 23,9 млрд до 24,8 млрд юаней ($3,6 млрд). Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 25,1 млрд юаней. Интерфакс

Программа развития цифровой экономики содержит девять направлений

Программа «Цифровая экономика», которая к концу мая должна быть представлена в правительство, в рабочей версии включает девять направлений, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров. «Это пока весьма условное деление, сейчас этих направлений девять, но может стать и больше или меньше <...> Отдельно мы выделили блоки «Здравоохранение», «Образование» и «Умный город». Это не значит, что мы не будем заниматься культурой и транспортом. Это то, где должны быть сделаны первоочередные шаги», – сказал он. Еще одним направлением программы станет инфраструктура. Интерфакс