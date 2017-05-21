Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: Слова

Вячеслав Никонов

«Это будут новости о коррупции в России, о замечательной российской оппозиции и о том, какой плохой президент в Российской Федерации».

По мнению председателя комитета Госдумы по образованию и науке, антироссийские новости преобладают даже на, «казалось бы, нейтральном ресурсе YouTube». («Ведомости»)

Наталья Поклонская

«Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат».

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма считает, что ФБК и Transparency International «могут угрожать спокойствию и благополучию страны в целом». (RNS)

Cергей Лавров

«[Авиаудар США] является нелегитимным, противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики».

Так министр иностранных дел России отреагировал на нанесенный в четверг авиацией США удар по проправительственным силам на юге Сирии. («РИА Новости»)