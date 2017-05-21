Цифры. Тенденции. События

Плановый маневр

Правительство подготовило план действий до 2025 г., предусматривающий выход экономики в 2019–2020 гг. на темпы роста выше среднемировых. План был представлен президенту Владимиру Путину, сообщил премьер Дмитрий Медведев. Предложения по реформам на 2018–2024 гг. ранее также представил Столыпинский клуб (рост в основном за счет эмиссии в 1,5 трлн руб.), а Центр стратегических разработок (ЦСР) работает над стратегией развития до 2024 г. Президенту предложения будут представлены в конце мая, сообщил председатель ЦСР Алексей Кудрин. При обсуждении плана одним из основных предложений было проведение налогового маневра – повышение НДС с 18 до 22% при снижении взносов с 30 до 22%. Он был заложен в целевой прогноз экономического развития Минэкономразвития (показывает, как экономика будет расти при реализации мер ее развития). Эксперты среди недостатков и рисков маневра называли рост цен и нагрузки на население, снижение собираемости НДС, уход от страховой пенсионной системы. Ведомости