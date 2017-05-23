Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Пресненский вал жилья

Пресненский вал жилья

Девелоперы хотят сделать из Пресни «бронзовую милю» Москвы: в районе возводится более 200 000 кв. м новостроек премиум- и бизнес-класса. Это десятая доля жилья, которое ежегодно сдается в столице. Строительство на месте пресненских пятиэтажек – если они пойдут под снос – может добавить району еще около 500 000 кв. м (оценка «Бест-новостроя»)

Наталья Самарина

/ Для Ведомостей