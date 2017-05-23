Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Пресненский вал жилья

Пресненский вал жилья

Девелоперы хотят сделать из Пресни «бронзовую милю» Москвы: в районе возводится более 200 000 кв. м новостроек премиум- и бизнес-класса. Это десятая доля жилья, которое ежегодно сдается в столице. Строительство на месте пресненских пятиэтажек – если они пойдут под снос – может добавить району еще около 500 000 кв. м (оценка «Бест-новостроя»)

Пресня – исторически пролетарский район, где были расположены многочисленные мануфактуры и в дни революции 1905 г. шли жестокие бои. Это нашло отражение в топонимике района, который в советское время стал называться Красная Пресня: здесь появились улицы 1905 года, Краснопресненская, Шмитовский проезд (названный по имени Николая Шмита, пресненского фабриканта и революционера).

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