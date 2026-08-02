Мысли Трампа можно узнать за $60 000–100 000

Мысли Трампа можно узнать за $60 000–100 000Его соцсеть придумала новый механизм для трейдеров
Компания Trump Media & Technology Group (TMTG) запустила премиальную версию социальной сети Truth Social (TS) под названием Truth API. Она позволит институциональным инвесторам получить ранний доступ к публикациям на платформе президента США Дональда Трампа (основатель TS), которые вполне могут оказывать влияние на фондовый рынок.
Сервис при этом не будет показывать публикации до их обнародования, а именно обеспечит к ним более быстрый доступ по сравнению с обычной лентой. По данным Trump Media, счет будет идти на миллисекунды.
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