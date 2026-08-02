Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RGBITR774,04-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мысли Трампа можно узнать за $60 000–100 000

Его соцсеть придумала новый механизм для трейдеров
Роман Романов
Zuma / ТАСС
Zuma / ТАСС

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG) запустила премиальную версию социальной сети Truth Social (TS) под названием Truth API. Она позволит институциональным инвесторам получить ранний доступ к публикациям на платформе президента США Дональда Трампа (основатель TS), которые вполне могут оказывать влияние на фондовый рынок.

Сервис при этом не будет показывать публикации до их обнародования, а именно обеспечит к ним более быстрый доступ по сравнению с обычной лентой. По данным Trump Media, счет будет идти на миллисекунды.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь