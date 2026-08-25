Итоги торгов на Мосбирже 25 августа

Индекс Мосбиржи весь вторник настойчиво пытался вернуться выше 2100 пунктов и во второй половине дня ему это удалось, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Сначала настроения поддержали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера – украинский конфликт был одной из главных тем, отметил он. А ближе к вечеру СМИ сообщили о прибытии в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа для ряда встреч, указал эксперт. В то же время покупателей сдерживал спад котировок нефти и металлов, заметил он.