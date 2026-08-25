Итоги торгов на Мосбирже 25 августа

Итоги торгов на Мосбирже 25 августаИндекс вернулся выше 2100 пунктов на геополитическом позитиве
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 25 августа, увеличился на 2,22% до 2117,15 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,8% и составил 789,63 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Лукойла» (+3,7%), обыкновенные акции «Татнефти» (+3,6%), бумаги Ozon (+3,1%), «Новатэка» (+2,9%) и «Газпрома» (+2,9%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-2%), НЛМК (-1,9%), Positive Technologies (-1,1%), «Мосэнерго» (-0,5%) и X5 (-0,3%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,02% (-0,3 коп.) до 12,49 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,46 руб. (+1,2 руб.). Официальный курс евро составил 98,5 руб. (+1,1 руб.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 3,2% до $87,6/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 3,4% до $82,1/барр.
Индекс Мосбиржи весь вторник настойчиво пытался вернуться выше 2100 пунктов и во второй половине дня ему это удалось, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Сначала настроения поддержали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера – украинский конфликт был одной из главных тем, отметил он. А ближе к вечеру СМИ сообщили о прибытии в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа для ряда встреч, указал эксперт. В то же время покупателей сдерживал спад котировок нефти и металлов, заметил он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на среду – 2080–2180 пунктов, по курсу юаня – 12,25–12,65 руб., по курсу доллара – 83–85 руб.
Рубль во вторник продолжил слабеть, несмотря на налоговый период: дополнительное предложение валюты от экспортеров пока лишь ограничивает масштабы снижения, констатировал Смирнов. Девальвационный импульс вновь совпал с волной продаж на рынках акций и ОФЗ: в условиях повышенной турбулентности инвесторы, как правило, сокращают рискованные позиции и переводят часть средств в валюту, напомнил он. Также давление на рубль оказывает изменение баланса торговых операций: импортеры увеличили активность в преддверии сезона высоких продаж, указал эксперт.
В то же время рост нефтяных цен в июле, вероятно, еще не полностью отразился в курсе и способен поддержать рубль в начале сентября, допустил Смирнов. Локально на помощь российской валюте могут прийти стабилизация ситуации и разворот в акциях и облигациях, не исключил он, но для этого нужен прежде всего геополитический позитив.
На мировых рынках общий сентимент немного улучшился: в МИД Пакистана заявили о значительном прогрессе в переговорах по вопросу урегулирования конфликта США и Ирана, указал Смирнов. Приятно удивила экономика Германии: ВВП во II квартале вырос лучше ожиданий – на 1% г/г, отметил он.
В среду выйдет предварительная оценка ВВП США за II квартал. Московская биржа, Henderson и «Астра» раскроют в этот день финансовые результаты по международным стандартам. Росстат помимо недельного отчета по инфляции опубликует данные о динамике цен на бензин в июле и потребительских ценах на нефтепродукты с 18 по 24 августа, а также о промпроизводстве в январе – июле. Банк России выпустит обзор «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».