Смена часового пояса и улица Лужкова: с какими идеями партии идут на выборы

«Для экономики это плюс и дает ощутимый эффект. Предлагаю вопрос проработать и, возможно, выйти с этой инициативой в правительство», – заявил единоросс. Идею поддержал губернатор Костромской области Сергей Ситников. «Что касается жителей, надо понять сначала наши «уклады» – есть люди, которые работают в сельском хозяйстве, занимаются выращиванием овощей, имеют дачи. Лишний световой час, думаю, им бы не повредил. Другой плюс – изменение времени позволит работающим людям больше времени уделять детям: гулять с ними в светлое время суток, после работы, заниматься своими делами. Не то что сейчас – приехал домой и уже почти темно. Поэтому просьба – давайте сначала изучим, обязательно посоветуемся с людьми. Здесь все зависит от жителей, к чему они привыкли», – сказал он.