Смена часового пояса и улица Лужкова: с какими идеями партии идут на выборы

Смена часового пояса и улица Лужкова: с какими идеями партии идут на выборыНеобычные предложения помогают кандидатам присутствовать в повестке
Одно из самых необычных предвыборных предложений в ходе избирательной кампании – 2026 прозвучало на еженедельном совещании в администрации Костромской области 24 августа. Центр управления регионом зафиксировал рост числа обращений граждан по вопросам уличного освещения: жители ряда муниципалитетов пожаловались на позднее включение фонарей. Тогда вице-спикер костромской областной думы от «Единой России» Владимир Комиссаров предложил изучить перевод часов на час вперед.
«Для экономики это плюс и дает ощутимый эффект. Предлагаю вопрос проработать и, возможно, выйти с этой инициативой в правительство», – заявил единоросс. Идею поддержал губернатор Костромской области Сергей Ситников. «Что касается жителей, надо понять сначала наши «уклады» – есть люди, которые работают в сельском хозяйстве, занимаются выращиванием овощей, имеют дачи. Лишний световой час, думаю, им бы не повредил. Другой плюс – изменение времени позволит работающим людям больше времени уделять детям: гулять с ними в светлое время суток, после работы, заниматься своими делами. Не то что сейчас – приехал домой и уже почти темно. Поэтому просьба – давайте сначала изучим, обязательно посоветуемся с людьми. Здесь все зависит от жителей, к чему они привыкли», – сказал он.
Костромская область, как и все регионы Центрального федерального округа, находится в московском часовом поясе. По столичному времени живут субъекты восточнее Костромы: Кировская, Нижегородская области, Чувашия, Татарстан и др. «Такого [перехода в другой часовой пояс] в истории Костромы еще не было никогда», – говорит собеседник в регионе. Автор идеи Комиссаров – основной претендент на пост спикера костромской областной думы в случае перехода нынешнего председателя регионального парламента Алексея Анохина в Госдуму, писали «Ведомости» 28 августа.
Среди необычных идей, выдвинутых другими кандидатами в ходе предвыборной кампании, например, предложение замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина («Справедливая Россия») мэру Москвы Сергею Собянину рассмотреть вопрос о наименовании улиц в столице в честь Брежнева и Лужкова. Относительно последнего в обращении Делягин пишет, что «нынешнее поколение <...> забыло его достижения». Для выяснения позиции москвичей в более полном объеме справоросс предлагает провести соответствующий опрос. Делягин вновь баллотируется от партии в Госдуму.
Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, участвующая в выборах в нижнюю палату от ЛДПР, предложила создать министерство семьи, женщин и детей, «в котором [необходимо] сосредоточить вопросы здоровья детского и женского населения России, вопросы репродуктивного здоровья подрастающего поколения, социально-экономическую защиту семьи и детства, поддержку ответственного отцовства, вопросы пенсионного обеспечения, долголетней и активной старости».
Один из пунктов программы участвующей в выборах по Ярославскому одномандатному округу от «Новых людей» (НЛ) члена думского комитета по просвещению Анны Скрозниковой – возвращение прямых выборов мэра Ярославля. При этом новый закон о местном самоуправлении, исключающий проведение прямых выборов глав административных центров субъектов, большинство членов фракции НЛ в 2025 г., включая Скрозникову, поддержало. Единственной воздержавшейся от НЛ была избиравшаяся в прошлом на прямых выборах мэра Якутска Сардана Авксентьева.
Партии поднимают индекс своей цитируемости самыми экзотическими способами вроде присвоения улицам имен Лужкова и Брежнева, говорит политолог Константин Калачев. По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, эта идея, а также предложение ЛДПР создать министерство семьи – скорее способ присутствия в повестке экзотикой, нежели шаг, который понятен избирателям и создает у них ожидания. В переходе в другой часовой пояс «иногда может быть логика», считает эксперт. «Налицо кризис идей, с одной стороны, и поиск «безопасных» тем – с другой», – добавил Калачев.
Необычное предложение работает, если за внешней экзотикой стоит узнаваемая эмоция – раздражение бытовыми неудобствами, ностальгия, желание выбирать власть или тревога за семью, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Но если кроме эффектного заголовка нет ни расчетов, ни механизма реализации, экзотика быстро превращается в предвыборный анекдот», – сказал он «Ведомостям».