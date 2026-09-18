В ЦИК ожидают ИИ-подмены происходящего на избирательных участках

В ЦИК ожидают ИИ-подмены происходящего на избирательных участкахЭлла Памфилова рассказала о готовности страны к выборам
Предстоящие выборы в Госдуму разительно отличаются от всех кампаний, что были ранее, – не только потому, что они проходят «в экстремальных условиях», но и потому, что в них впервые принимают участие «четыре родных, любимых» новых региона (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в итоговом докладе о готовности системы к выборам.
По всей стране голосование начнется 18 сентября и продлится до 20-го, но в некоторых субъектах РФ выборы начались досрочно. Так, в 37 регионах проголосовало 203 952 избирателя, из них 178 195 отдали голос на труднодоступных и отдаленных территориях и 25 757 – на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании. За рубежом досрочно проголосовали порядка 14 000 избирателей в 28 странах. Всего открыто 333 избирательных участка в 152 странах.
Голосование в особых условиях
Большая часть доклада Памфиловой была посвящена тому, что выборы проходят в условиях боевых действий. В четырех субъектах России введено военное положения (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), а в восьми регионах, где установлен средний уровень реагирования, используются специальные подходы к организации голосования (Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, Крым, Севастополь, Краснодарский край). Решение о проведении выборов на территориях с военным положением принималось по итогам консультаций с Минобороны, ФСБ и другими ведомствами, отметила глава ЦИК.
Участковые избирательные комиссии в этих регионах сформированы из числа военнослужащих – «тех, кого они [граждане] знают, и тех, кому они доверяют», подчеркнула Памфилова. Кроме того, впервые по инициативе главы ЦИК на каждый избирательный участок назначат ответственных (преимущественно мужчин) за эвакуацию, противопожарную безопасность и предотвращение тех или иных провокаций.
Они будут действовать вместе с сотрудником правоохранительных органов. Участки обеспечены резервными помещениями и резервными источниками электропитания, металлодетекторами, рамками, аптечками для оказания первой помощи, указала Памфилова.
«Мы сделали все, чтобы оперативно адаптировать избирательные процедуры к меняющейся обстановке. <...> Мы дали этим регионам все возможности, которые предоставляет закон, для того чтобы не было большого сосредоточения людей, чтобы минимизировать риски для наших избирателей. И конечно, нам, удалось использовать максимальную устойчивость системы, ее гибкость, готовность оперативно реагировать на все вызовы и изменения обстановки, с которыми неизбежно, к сожалению, мы столкнемся», – доложила глава ЦИК.
Военнослужащие и участники спецоперации – это наиболее активные категории избирателей, которые «кровью себе заработали это право» (голосовать. – «Ведомости»), и им «не все равно, что будет дальше и кто придет к власти». «Мы полностью обеспечили и организовали голосование военнослужащих при очень важном условии, чтобы оно не стало дополнительным фактором опасности при и так опасных условиях», – подчеркнула Памфилова.
На всех уровнях выборов выдвинули 1668 участников спецоперации, зарегистрировано 1586. На думской кампании зарегистрировали 186 из них – 110 в федеральных списках, 76 по одномандатным округам. На губернаторских выборах зарегистрировали одного кандидата – участника спецоперации, на выборах в заксобрания – 504, на муниципальных – 58.
Глава ЦИК, перечисляя сложности текущей кампании, отметила, что в 15 061 населенном пункте отсутствуют помещения для голосования, а также с ними затруднено транспортное сообщение. На таких территориях находится 6369 избирательных участков (7,2% от общего количества участков) и почти 1,5 млн избирателей (1,31% от общей численности).
При этом ЦИК не стал использовать возникающие трудности для отмены электоральных процедур. «Мы не стали использовать все эти вызовы и угрозы как предлог, чтобы отказаться не только от выборов, но и как предлог, чтобы сократить или уменьшить те базовые принципы и стандарты, которые мы используем в обычное мирное время», – подчеркнула Памфилова. По ее словам, в ЦИК постарались «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить».
ДЭГ, дипфейки и ИИ
Для голосования в ДЭГ подали заявки более 4 млн человек, охват избирателей из 32 регионов составляет 48,4 млн граждан. Проголосовать таким способом можно будет более чем на 640 избирательных кампаниях.
Памфилова подчеркнула, что все ресурсы, задействованные в избирательном процессе, внесены в белые списки и доступ к порталу ДЭГ сохранится даже при введении ограничений на передачу данных.
Сейчас ЦИК прорабатывает проведение дистанционного электронного голосования посредством низкоорбитальной группировки спутников. В формате эксперимента впервые такой способ будет опробован на предстоящих выборах в Госдуму в одном из поселений Ненецкого автономного округа, сказала Памфилова. Это позволит провести голосование без устойчивого покрытия территорий связью, поэтому такая новелла очень «актуальна и перспективна», отметила она.
Глава ЦИК также рассказала о предотвращении попытки дискредитировать государственную автоматизированную систему «Выборы» и систему ДЭГ. По ее словам, хакеры «получили по лбу». Памфилова отметила, что в ЦИК готовы и дальше отражать атаки, если таковые будут: все необходимые механизмы уже отработаны.
На выборах Госдумы для подмены происходящего во время прямых трансляций могут использоваться технологии дипфейков, предупредила председатель комиссии. «Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – опасается глава ЦИК. Памфилова напомнила, что на прошлых выборах ЦИК уже сталкивался с подменой изображений и фальсификациями видео при помощи ИИ.
Видеонаблюдение на избирательных участках будет организовано во всех 89 регионах России круглосуточно, отметила Памфилова. Будет задействовано 40 910 камер с трансляцией изображения в УИКах (это охватывает 70% избирателей) и 44 923 средства видеофиксации.
После основного доклада в ЦИК разделили ключи шифрования для онлайн-голосования. Памфилова отметила, что с помощью этого механизма обеспечивается «полнейшая тайна голосования». «Ключ разделяется специальным математическим алгоритмом на семь частей. Но на случай каких-то [сбоев], например банальной технической неисправности одного из токенов, его можно будет восстановить из любых произвольных пяти частей», – пояснил глава территориальной избирательной комиссии по ДЭГ Олег Артамонов.