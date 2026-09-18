В ЦИК ожидают ИИ-подмены происходящего на избирательных участках

При этом ЦИК не стал использовать возникающие трудности для отмены электоральных процедур. «Мы не стали использовать все эти вызовы и угрозы как предлог, чтобы отказаться не только от выборов, но и как предлог, чтобы сократить или уменьшить те базовые принципы и стандарты, которые мы используем в обычное мирное время», – подчеркнула Памфилова. По ее словам, в ЦИК постарались «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить».