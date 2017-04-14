Тревога в Эрмитаже

Как написал в четверг на своей странице в Facebook (и подтвердил в беседе с РБК) старший научный сотрудник Эрмитажа Алексей Ларионов, в ходе проверок, проводившихся представителями Минкульта и «другого ведомства», были изъяты и запрещены к продаже сборники архивных документов, содержащие информацию о произведениях искусства, проданных властями СССР за границу в 1920–1930-х гг., а также соответствующие архивные дела. Сотрудники были якобы обвинены в публикации секретных документов. По данным Ларионова, аналогичные операции прошли «и в некоторых московских музеях, в частности в ГМИИ им. Пушкина и Историческом музее». Эрмитаж, ГМИИ и Исторический музей официально опровергают эти сообщения, в то же время неназванные «сотрудники Эрмитажа» заявили изданию «Фонтанка», что «ситуация имеет место». По информации источников «Фонтанки», причиной конфликта якобы стало оформление разрешения на публикацию после снятия с документов грифа секретности.

Возможное крючкотворство бюрократической машины ФСБ тут вполне совпадает с пропагандистской линией Минкульта, пытающегося выстроить бесконфликтную исключительно славную версию истории России в XX веке. Отсюда и тревога: физическая поддержка этой версии грозит цензурой музеев и архивов, препятствованием их нормальной работе.