Трибуна особого назначения

В Госдуме есть несколько традиционных форматов выступления с главной трибуны.

Самый скучный – представление законопроекта его автором или членом профильного комитета. Поскольку 90% депутатов в 90% законов мало что понимают, они обычно тихо занимаются своими делами, пока остальные 10% обсуждают изменения ставки рефинансирования или трудности выдачи преступников с Барбадоса.

Самый веселый – утренние «политические заявления от фракций», неформально именуемые «пятиминутками ненависти». Тут полет депутатской фантазии ничто не ограничивает, поэтому темы выступлений могут быть любыми – от масонского заговора до сексуальных скандалов.

Самый статусный еженедельный формат – правительственный час. На трибуну поднимаются уважаемые министры, которых даже самый неизвестный депутат может в лицо назвать земляным червяком – ну или, наоборот, выразить совершеннейшее к ним почтение с надеждой на занесение в кадровый резерв соответствующего ведомства.

Есть еще уникальный формат, который называется «выступление Владимира Жириновского». Он сопровождается бурной жестикуляцией, обещаниями посадок и расстрелов, ответными выкриками из зала и – время от времени – разбирательствами на комиссии по депутатской этике.

Ну и, наконец, с 2009 г. в этом списке появился ежегодный отчет председателя правительства. Именно благодаря ему Геннадий Зюганов получил возможность хотя бы раз в год лично зачитывать премьеру список кандидатов на срочное увольнение из правительства. «Справедливая Россия» в 2012 г. устроила целый перформанс в знак протеста против фальсификации выборов мэра Астрахани: сначала эсеры не встали с мест, чтобы поприветствовать тогдашнего премьера Владимира Путина, а затем и вовсе покинули зал, не получив от него обещания немедленно наказать фальсификаторов. А когда на отчеты в Думу начал ходить Дмитрий Медведев, депутаты и вовсе осмелели, периодически призывая уйти в отставку и самого премьера.

Правда, в последний его приход на Охотный Ряд ничего такого не случилось: Зюганов дежурно огласил свой черный список, но ни отставки, ни ответа по существу на разоблачения Навального от Медведева не требовали. Однако из этого вряд ли стоит делать далеко идущие выводы. Просто своего места на шкале зажигательности у этого формата нет, и если в 2012 г. он был ближе к «пятиминуткам ненависти», то в 2017-м опустился – возможно, временно – на уровень увлекательного рассказа о конвертерном производстве стали.