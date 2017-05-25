Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: От редакции: Знаю, что не знаю
Знаю, что не знаю
Уровень финансовой грамотности россиян снизился из-за более критичного восприятия ими своих познаний
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Россияне за последние несколько лет лучше изучили работу финансовых институтов и поняли, что уровень финансовой грамотности оставляет желать лучшего. Собственный опыт общения с банками и другими учреждениями приучил активных людей скрупулезнее разбираться в потенциальных доходах и рисках своих операций.
Лаборатория экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ выпустила исследование о динамике финансовой грамотности населения России в 2008–2016 гг., основанное на результатах опроса 1600 человек в разных регионах страны. Людям задавались общие вопросы об оценке уровня их финансовой грамотности и конкретные, позволяющие выяснить, насколько точно респондент может оценить будущий доход по вкладу или риски инфляции.
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