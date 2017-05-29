От редакции
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: От редакции: Письма президенту

Письма президенту

Как будут использованы разные варианты стратегии экономического развития

Май заканчивается, а значит, Владимиру Путину пора выслушать всех основных авторов стратегий экономического развития. Председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин ведь обещал презентовать свой вариант в мае, и известно, что программа готова (что, конечно, президента ни к чему не обязывает).

«Программа роста» Столыпинского клуба была опубликована еще в марте, план правительства Дмитрий Медведев представил 19 мая. Путин пообещал принять план за основу, но надо учесть наработки других экспертных групп. Премьер через пару дней признал, что у президента остались вопросы и работа над планом будет продолжена. Вообще-то в этом можно видеть аппаратный провал Медведева, но Путин никому из авторов предпочтения не оказывает – ничего личного.

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