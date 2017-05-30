Детские игры

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: От редакции: Будьте как дети

Государственные стратегии защиты детства и другие долгосрочные документы из-за кулуарной системы разработки и принятия остаются красивыми декларациями, мало влияющими на жизнь детей и их родителей.

Накануне Дня защиты детей президент Владимир Путин подписал указ о проведении «Десятилетия детства» с 2018 по 2027 г. и обязал правительство в трехмесячный срок подготовить план мероприятий до 2020 г. При его разработке предлагается учесть результаты принятой пять лет назад Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. Насколько выполнен прежний план действий?