Росгвардия оправдывает авансы

Созданная чуть более года назад Росгвардия первое время была в тени. Еще в декабре 2016 г. 47% опрошенных ВЦИОМом респондентов впервые слышали о существовании спецслужбы. Весна и лето 2017 г., однако, дают все больше поводов говорить о новой спецслужбе – она претендует на позиции политической, стараясь взять на себя борьбу с угрозой цветных революций.

Росгвардия в этом году стала значительно чаще фигурировать в новостях: ее сотрудники обезвредили вторую бомбу в петербургском метро, охраняли мощи св. Николая Чудотворца, прибывшие из Италии в Москву, разгоняли протестующих на антикоррупционных шествиях, боролись с вооруженным одиночкой в подмосковном Кратове. Первый замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергей Меликов рассказывал «Известиям» о том, как подразделениям службы будут возвращаться («по просьбе ветеранов») почетные наименования (в том числе имя Дзержинского). Судя по исторической справке на официальном сайте, Росгвардия считает себя наследницей опричников, стрельцов и внутренних войск ВЧК – ОГПУ – НКВД, не боясь негативных ассоциаций.