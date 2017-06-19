Росгвардия оправдывает авансы
- Павел Аптекарь,
- Николай Эппле
- / Ведомости
Созданная чуть более года назад Росгвардия первое время была в тени. Еще в декабре 2016 г. 47% опрошенных ВЦИОМом респондентов впервые слышали о существовании спецслужбы. Весна и лето 2017 г., однако, дают все больше поводов говорить о новой спецслужбе – она претендует на позиции политической, стараясь взять на себя борьбу с угрозой цветных революций.
Росгвардия в этом году стала значительно чаще фигурировать в новостях: ее сотрудники обезвредили вторую бомбу в петербургском метро, охраняли мощи св. Николая Чудотворца, прибывшие из Италии в Москву, разгоняли протестующих на антикоррупционных шествиях, боролись с вооруженным одиночкой в подмосковном Кратове. Первый замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергей Меликов рассказывал «Известиям» о том, как подразделениям службы будут возвращаться («по просьбе ветеранов») почетные наименования (в том числе имя Дзержинского). Судя по исторической справке на официальном сайте, Росгвардия считает себя наследницей опричников, стрельцов и внутренних войск ВЧК – ОГПУ – НКВД, не боясь негативных ассоциаций.
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