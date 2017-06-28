Если суда нет, то все дозволено

Ликвидация Высшего арбитражного суда (ВАС) проходила под официальным лозунгом необходимости унифицировать практику судов общей юрисдикции и арбитражных. Похоже, цель достигнута – арбитражная практика стала столь же непредсказуема, многообразна и подчас разрушительна.

Недавно финансовый рынок был шокирован решением Арбитражного суда Москвы о взыскании со Сбербанка в пользу «Транснефти» 67 млрд руб. убытков по деривативам – компания хеджировала валютные риски и погорела на ослаблении рубля. Суд счел, что «Транснефть» – непрофессиональный участник финансового рынка и не может учесть все риски. Действительно, суд должен оценивать баланс интересов слабой и сильной стороны, скажем, не навязаны ли услуги (например, такой монополией, как «Транснефть»). Но вряд ли такого гиганта можно назвать слабой стороной: госкомпания – участник долгового рынка, наверняка учитывает риски изменения валютного курса, а ее консультанты читают договоры, которые она подписывает. Если же менеджмент не способен оценить риски, то владельцу (т. е. государству) стоит задуматься о его смене. Пока же из-за этой «слабости» банкам грозят убытки до 1 трлн руб., по оценке «Сбербанк CIB». Экспортеры и импортеры могут лишиться возможности хеджировать риски, бьет в набат ЦБ, под угрозой все сделки банков с нефинансовыми организациями. Сама же «Транснефть» считает, что ее иск стимулирует ЦБ отрегулировать торговлю внебиржевыми валютными инструментами (см. статью на стр. 12).

Это не единственный пример, когда из-за позиции суда рынок оказывается под угрозой. Бутылочное горло российской экономики – неразвитая инфраструктура. Недавнее решение того же арбитража Москвы еще сильнее сузит это горло – под ударом проекты, в которых все затраты инвестора возмещаются из бюджета. ФАС добилась признания их госзакупками, а ее руководитель Игорь Артемьев грозился разрушать их «через суды и стремиться к тому, чтобы эти имитаторы были наказаны». Интересно, будет ли он пытаться наказать, например, Сергея Чемезова и Игоря Ротенберга с их проектом «Платон»?

В череду опасных решений можно записать и арест арбитражем Башкирии по требованию «Роснефти» принадлежащих АФК «Система» акций ее активов, в том числе МТС. Решение (даже если не обсуждать основной спор и претензии «Роснефти» на 170,6 млрд руб.) бьет не только по этим компаниям и деньгам их акционеров: арест акций – классический прием рейдерских захватов, с которым успешно боролся ВАС.

Совершенно непредсказуемой для бизнеса или предсказуемо защищающей бюджет стала практика по налоговым спорам. Многие компании воспринимают защиту своих интересов в суде как лишнюю трату времени и денег. ФНС, которая может праздновать безоговорочную победу в судах, пытается уже удержать инспекторов да и суды от совсем абсурдных решений.

«То, что происходит в судах, не поддается никакому описанию», – негодовал более года назад Олег Дерипаска. Судебная система – ключевой институт защиты от полицейского, избивающего задержанного, ненасытных госкомпаний, чиновников, решивших перевернуть рынок. Если она перестает выполнять эту функцию, в головах у сильных зелеными буквами загорается сигнал «все дозволено».