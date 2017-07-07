Система видеопросмотров нарушений на футбольном матче (VAR)

Новое руководство FIFA наконец дало согласие на использование (пока в порядке эксперимента) системы видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившей название VAR (video assistant referee).

Мотивация консерваторов, к которым относилось и прежнее руководство FIFA, понятна: 17 основных правил футбола придумали больше 100 лет назад, все это время они оставались практически неизменными, и футбол стал самой популярной игрой на планете, в которую играют и на 100-тысячных стадионах, и на пустырях. «Поэтому, обсуждая какие-либо изменения в правилах, мы думаем не только о том, какое потенциальное влияние они окажут на игру завтра, но и через 100 лет», – объяснял в интервью «Ведомостям» прежний генсек FIFA Жером Вальк. «Консервативность – это не так плохо», – добавил он.

Но мир в цифровую эпоху начал меняться слишком быстро, и консерваторы не усидели на своих местах. Вопиющие нарушения правил, которые видели миллионы телезрителей по всему миру, но которые оставались не замеченными судьями на поле и потому безнаказанными, создали революционную ситуацию. Смотреть на все увеличивавшийся поток нарушений правил, симуляций и провокаций опостылело и болельщикам, и спонсорам, да и самим футболистам и их боссам. Ибо на высшем уровне футболисты играют вовсе не за кулек семечек: 32 национальным федерациям, сборные которых вышли в финальный турнир чемпионата мира – 2014 в Бразилии, FIFA выплатила $358 млн.

И вот на Кубке конфедераций (КК) FIFA решилась на эксперимент, разрешив использовать VAR. Подобные системы в том или ином виде существуют практически во всех игровых видах спорта, командных или индивидуальных: баскетболе, хоккее, регби, теннисе. Проблема в том, что футбол – очень динамичный вид спорта, остановок или длинных пауз в нем сравнительно немного. FIFA на КК решила использовать трех видеоарбитров, которые оценивали четыре аспекта игры: фиксацию голов; нарушения, не замеченные судьями на поле; наказания, вынесенные не тому игроку; красные карточки. Во всех этих случаях видеоарбитры связывались по радиосвязи с главным судьей и сообщали, что увидели они. Судья на поле мог не согласиться с их комментариями и продолжить игру. Мог согласиться и вынести наказание согласно рекомендации видеоколлег. Был и третий вариант: остановить игру и попросить видеоарбитров просмотреть спорный эпизод еще раз. В любом случае окончательное решение по спорному эпизоду оставалось за главным арбитром на поле. И в этом, как видится, главная проблема эксперимента. В NHL, например, в случае видеопросмотров окончательное решение принимает именно видеоарбитр, у которого картинка перед глазами, – судья на поле лишь объявляет его. Мы увидели, что пока судьи на поле не всегда готовы доверять видеоарбитрам (как на финальной игре, когда главный судья Милорад Мажич после видеопросмотра показал чилийцу Гонсало Харе лишь желтую карточку за умышленный удар локтем в лицо, хотя это была однозначно красная). Тем не менее футбол на КК благодаря VAR однозначно стал честнее: мы увидели отмененные голы, забитые с нарушением правил, которые в противном случае привели бы к скандалу, увидели нарушения, которые повлекли за собой наказания спустя несколько минут. Осталось обкатать механизм взаимодействия арбитра на поле и видеорефери: в какой момент прерывать игру, кто должен принимать окончательное решение и когда именно. «Если это позволяет обеспечить более объективную оценку судейства, футбольный мир должен это принять», – считает гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Нам в России интересен и еще один аспект: останутся ли системы VAR, смонтированные на четырех российских стадионах, в нашей стране и разрешит ли FIFA использовать их в матчах чемпионата России. Это предмет переговоров: системы VAR не принадлежат FIFA, федерация лишь их арендует. Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил годовую стоимость аренды аналогичной системы в $10 млн в год.